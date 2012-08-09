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۱۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

فیاضی اعلام کرد:

تحقیق و تفحص از استانداری مازندران جدی است

تحقیق و تفحص از استانداری مازندران جدی است

نور - خبرگزاری مهر: عضو مجمع نمایندگان مازندران، موضوع تحقیق و تفحص از استانداری مازندران را موضوعی جدی و قابل اجرا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوحید فیاضی در گفتگویی با اشاره به بحث تحقیق و تفحص از استانداری مازندران اظهار داشت: این تقاضا در پی نقص های مدیریتی دراستان، از سوی مجمع نمایندگان مازندران مطرح شد که تقریبا همه نمایندگان از جمله خود بنده آن را امضا کردیم.

وی افزود: به این نقایص باید پیش از این رسیدگی می شد که متاسفانه این گونه نشد زیرا در حوزه دولتی استان ضعف هایی بوده که بیشتر متوجه مجموعه استانداری و معاونان استانداراست.

فیاضی تصریح کرد: این تحقیق و تفحص در زمینه توزیع اعتبارات، رعایت عدالت، مدیریت شهری، نابسامانی در ساماندهی زباله استان و مشکلات بحش کشاورزی است.

وی ادامه داد: قطعا پیگیری این ایرادات به صورت جدی مورد توجه نمایندگان بوده و درراستای وظایف نمایندگی است.

نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعمال نظارت نمایندگان قطعا به این مفهوم بوده یعنی اینکه اگر مدیری چه در سطح کلان و استانی دچار اشتباهات و ضعف هایی باشد آنرا پیگری می کنیم و در این زمینه با کسی رودربایستی نداریم.

به گزارش مهر، نخستین بار احمد علی مقیمی، نماینده مردم شهرستانهای شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از استانداری مازندران را مطرح کرده است.

کد مطلب 1669598

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