پوتين : سياست روسيه در قبال ايران برپايه اصول ان پي تي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينترفكس ، ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه پس از اجلاس چهارجانبه روسيه ، فرانسه ، اسپانيا و آلمان در يك كنفرانس خبري در فرانسه با رد اين موضوع كه روسيه بر سر مسئله ايران با فرانسه ، آلمان و اسپانيا اختلاف دارد گفت : ما به طور مشترك در جستجوي راههايي براي حل اين مسئله هستيم كه ناقض منافع ايران درباره برنامه هسته اي غير نظامي اش نباشد .









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