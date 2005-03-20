به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينترفكس ، ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه پس از اجلاس چهارجانبه روسيه ، فرانسه ، اسپانيا و آلمان در يك كنفرانس خبري در فرانسه با رد اين موضوع كه روسيه بر سر مسئله ايران با فرانسه ، آلمان و اسپانيا اختلاف دارد گفت : ما به طور مشترك در جستجوي راههايي براي حل اين مسئله هستيم كه ناقض منافع ايران درباره برنامه هسته اي غير نظامي اش نباشد .
در سفر به فرانسه عنوان گرديد ؛
پوتين : سياست روسيه در قبال ايران برپايه اصول ان پي تي است
رئيس جمهوري روسيه در ديدار از فرانسه گفت : سياست روسيه در قبال پرونده هسته اي ايران بر پايه اصول پيمان عدم گسترش تسليحات كشتارجمعي است .
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