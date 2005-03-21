دومين همايش جهاني تعهدات خلاق برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دومين همايش تحقيقي جهاني قصد دارد ديدگاهاي گوناگون و ميان رشته اي درباب تعهد خلاقانه با كودكان را بررسي مي كند. اين پروژه با نگاهي به ديدگاه هاي تاريخي و معاصر كودكي موضوعات پيچيده اي را ارزيابي مي كند كه ايده تعهد خلاق را در بافت آموزش بررسي مي كند و به بررسي چگونگي تعهد خلاق مي پردازد كه در آموزش و برنامه درسي قرار دارند. اين همايش همچنين الزامات و تأثير جنبش فلسفه براي كودكان را مورد بررسي قرار داده و نگاهي اجمالي به اين امر مي اندازد كه چگونه كودكان مي توانند مهارت هاي زندگي اجتماعي خود را گسترش داده و در عين حال استقلال خود را از دست ندهند و آن را تقويت كنند.

موضوعاتي كه در اين همايش مورد بررسي قرار مي گيرد عبارتند از: چگونه رشته هاي گوناگون مفهوم تعهد را توضيح مي دهند؟، خلاقيت در نظريه و عمل چيست؟، آموزش خلاق چيست؟، آيا تعهد خلاق آموختني است؟ تعهد براي كودكان و آموزگاران چيست؟ تعهد خلاق در عرصه هاي تصميم گيري، سازمان دهي، مديريت و ارزيابي، رويكردهاي ميان رشته اي به تعهد خلاق در تدريس، نقش آينده، متن، رسانه هاي تصويري به عنوان شكلي از تحليل نقدي، پيشرفت خلاقانه و تعهد كودكان، كودكان و تلويزيون : آموزش تصويري، آموزش برنامه درسي، و رويكردهاي فوق برنامه ها درسي، خلاقيت در يك برنامه درسي فشرده، آموزش، تفريح يا آموزش و تفريح به همراه يكديگر، آموزگارن، خلاقيت و پيشرفت حرفه اي، چگونه تمرين هاي خلاقانه را تحليل و توصيف كنيم، تفكر نقدي چيست؟ ماهيت تعهد در تفكر نقدي پيش از مدرسه چيست؟ شرايط حفظ و تقويت تفكر نقدي در خانه و پس از آن در سالهاي مدرسه چيست؟، انواع تفكر نقدي، فلسفه در اولين سالهاي آموزش - چالش ها و فرصت ها، رويكردهاي تاريخي به فلسفه با كودكان، ديدگاهايي درباره رويكرد "متيو ليپمن" به فلسفه براي كودكان، زمان تفكر در مدارس،ديدگاه هاي فلسفي كودكان، موضوعاتي آموزشي در فلسفه براي كودكان، ظرفيت كودكان براي فلسفه، فلسفه و آموزش ميان فرهنگي در كودكي و نوجواني، آموزش اخلاقي و فلسفه با كودكان.

