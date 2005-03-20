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۳۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۲۴

براي اولين بار از هنگام ترور وي و درحركتي سمبليك ؛

هزاران تن از طرفداران حزب الله به آرامگاه رفيق حريري اداي احترام كردند

هزاران تن از طرفداران حزب الله امروز با دسته هاي گل وارد آرامگاه رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان شدند و به وي اداي احترام كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، هزاران تن از طرفداران حزب الله براي اولين بار به آرامگاه رفيق حريري نخست وزير فقيد سابق لبنان رفتند تا به وي اداي احترام كنند.

حدود يك صد تن از اعضاي خانواده هاي شهداي حزب الله با دسته هاي گل و پرچم لبنان وتصاوير سيدحسن نصرالله و رفيق حريري پيشاپيش طرفداران حزب الله وارد آرامگاه حريري شدند و با يك دقيقه سكوت به احترام وي اقدام به تلاوت آيات قرآن كردند.

 در اين مراسم سرود ملي لبنان نيز نواخته شد.
معارضان نيز كه از 14 فوريه (26 بهمن ) سالروز ترور حريري هر روز در آرامگاه وي تجمع مي كنند به آرامي ناظر ورودطرفداران حزب الله و اداي احترام آنها به مقام حريري بودند.

کد مطلب 166970

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