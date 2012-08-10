شهید احمدی روشن برای پیشرفت صنعت هسته ای کشور 700 هزار کیلومتر طی طریق کرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم احمدی روشن شامگاه پنج شنبه در محفل انس با قرآن بسیج مهندسین سپاه ناحیه کرج که در حسینیه سپاه کرج برگزار شد،‌ اظهار داشت: به گفته دانشمندان شهید مصطفی احمدی روشن حدود 700 هزار کیلومتر برای صنعت هسته ای کشور از تهران به نطنز، بوشهر، اراک و دیگر شهرهای کشور طی طریق کرده است.



وی گفت: بعد از شهادت مصطفی احمدی روشن 99 درصد از خصوصیاتش برای ما روشن شد که چه کارهایی برای نظام انجام داد و به لطف خداوند صنعت هسته ای را به جایی رسانده است که امیدواریم طی سال های آینده جمهوری اسلامی به هیچ قطعه ای نیاز نداشته باشد.



وی افزود: استکبار جهانی با اینکه مهره های نخبه و دانشمندان هسته ای را از ما میگیرند تصور می کنند که اگر احمدی روشن ترور شد و به شهادت رسید دیگر از بین رفته است و مردم می ترسند و دیگر پیرو راه این شهید نخواهند بود اما بزرگان ما فرموده اند که خدا را شاکر هستیم که دشمنان ما را از احمق ترین افراد آفریده است و هم اکنون حماقت می کنند.



دشمنان با ترور شهید احمدی روشن حماقت بزرگی کردند



وی با بیان اینکه مصطفی احمدی روشن چیکده خون شهدای بعد از انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی است،‌ گفت: دشمنان با ترور شهید احمدی روشن حماقت بزرگی کردند.



وی ادامه داد:‌ زمانی که خون شهید احمدی روشن به زمین ریخته شد مشاهده کردید که چه غوغا و انقلابی دیگر در ایران ایجاد شد.



وی با بیان اینکه بعد از شهادت احمدی روشن جریان 22 بهمن همان سال به وجود می آید، اضافه کرد: به گفته دوست و دشمنان و رسانه های خارجی جمعیت 22 بهمن سال جاری نسبت به سال گذشته بی نظیر بوده است.

وی با اشاره به اینکه این حضور پررنگ مردم دو پیامد خیلی خوب داشته است، اضافه کرد: نخستین پیامد آن این بود که پوزه آمریکا، جهان خوار و صهیونسیم بین الملل، غده سرطانی به خاک مالیده شد که گروه فتنه گران نیز بوده اند.



وی ادامه داد: این افراد حساب و کتاب کرده بودند که اگر 22 بهمن گروه طرفدارشان در راهپیمای شرکت نکند آبروی ایران خواهد رفت.



وی گفت: این افراد حساب کرده بودند که در سطح ایران حدود 13 میلیون رای داشتند و فکر می کردند حداقل ده میلیون نفر درراهپیمایی شرکت نمی کنند ولی مردم بیشتری در این راهپیمایی و همچنین انتخابات اخیر شرکت کردند.

وی افزود: بعد ازظهر شهادت مصطفی احمدی روشن 5 تا 6 هزار دانشجوی این مملکت تقاضای تغییر رشته خودشان به فیزیک هسته ای را ارائه دادند که این امر نشان دهنده این است که اگر یک قطره از خون شهید به زمین ریخته شود هزاران قطره خون از انسان هایی که پا در رکاب جمهوری اسلامی و پیرو رهبری ایجاد می شود.

