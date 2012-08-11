لزوم تجاری سازی فناوری های مرکز تحقیقات مخابرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی براری در جلسه همفکری با مدیران ارشد موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات به تشریح اقدامات انجام شده و تبیین برنامه ها و اهداف آتی این موسسه پرداخت و با اشاره به نقش این موسسه در حمایت از دانشگاهها گفت: موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات باید با برگزاری جلسات با دانشگاهها، فناوریهای موجود در دانشگاهها را احصاء کرده و حمایت لازم را برای تجاری سازی آنها به عمل آورد.

وی محورهای کاری این موسسه را ارتقای جایگاه موسسه، توانمند سازی و توسعه تعاملات ملی و توسعه تعاملات بین المللی عنوان کرد و با تاکید براینکه مرکز تحقیقات مخابرات ایران باید در تراز جهانی حرکت کند افزود: این مرکز باید در تصمیم گیریهای انجام شده در سطح سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش داشته باشد، لذا بستر لازم برای عضویت در هیات مدیره شرکتها باید فراهم شود.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران نمایندگان این شرکتها نیز باید در شوراهای پژوهشی موسسه و شوراهای علمی پژوهشکده ها حضور داشته باشند که بدین ترتیب پروژه های موسسه به سمت رفع نیازهای بخش ICT کشور سوق داده خواهد شد.

براری با اشاره به اینکه شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و اپراتورهای کشور باید بخشی از منابع و درآمدهای خود را برای توسعه زیرساختهای کشور هزینه کنند گفت: موسسه تحقیقات ICT می تواند این منابع را جهت ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان به کار گرفته و بدین ترتیب در جهت توسعه زیرساختهای کشور گام بردارد.

رئیس موسسه تحقیقات ICT با تاکید بر ارتقای جایگاه این موسسه از مدیرانش خواست تعاملات موثری با نهادهای تصمیم گیر در کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و کمیته های تخصصی مرتبط با آن و مرکز پژوهشهای مجلس داشته باشند و خواستار ایجاد بسترهای لازم برای حضور بزرگان علمی کشور و اساتید خبره در شوراهای تصمیم گیر در سطح این موسسه شد.