به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا پس از پایان تمرین امروز تیم پرسپولیس در خصوص دیدار این تیم برابر استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: امیدوارم بازی خوبی را از جانب دو تیم شاهد باشیم ‏تا هواداران از تماشای آن لذت ببرند.

وی افزود: قصه دربی با سایر مسابقات متفاوت بوده و مهم نیست تیم‌ها پیش از این بازی چه جایگاهی دارند. هر تیمی که در ‏این بازی از فرصت‌هایش استفاده کند، فاتح دربی خواهد بود.‏

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: به هیچ وجه قبول ندارم شانس استقلال برای پیروزی در این بازی بیشتر از ماست زیرا هر دو تیم به یک اندازه ‏جهت موفقیت شانس دارند.‏

مهدوی‌کیا در پایان در مورد وضعیت بازیکنان تیم برای حضور در این مسابقه گفت: همه بازیکنان قسم شد‌ه‌اند تا این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال از هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 18 روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.