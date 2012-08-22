به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدویکیا پس از پایان تمرین امروز تیم پرسپولیس در خصوص دیدار این تیم برابر استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: امیدوارم بازی خوبی را از جانب دو تیم شاهد باشیم تا هواداران از تماشای آن لذت ببرند.
وی افزود: قصه دربی با سایر مسابقات متفاوت بوده و مهم نیست تیمها پیش از این بازی چه جایگاهی دارند. هر تیمی که در این بازی از فرصتهایش استفاده کند، فاتح دربی خواهد بود.
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: به هیچ وجه قبول ندارم شانس استقلال برای پیروزی در این بازی بیشتر از ماست زیرا هر دو تیم به یک اندازه جهت موفقیت شانس دارند.
مهدویکیا در پایان در مورد وضعیت بازیکنان تیم برای حضور در این مسابقه گفت: همه بازیکنان قسم شدهاند تا این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارند.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال از هفته ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 18 روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
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