اجرای طرح کنترل گذرگاه های عابر پیاده در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طیبانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه شهروندان در هنگام عبور از گذرگاه های پر تردد مانند میدان ها ، تقاطع ها و معابر اصلی با خطرات عدیده ای روبرو هستند به همین دلیل و برای کنترل این مشکلات و ایمنی عابرین پیاده گذرگاههای ویژه آنها به وسیله نرده یا خط عابر پیاده از قسمت سواره رو جدا می شود.

وی ادامه با اشاره به اینکه این طرح با همکاری پلیس راهور اجرا می شود خاطر نشان کرد: ماموران راهنمایی و رانندگی مسئولیت نظارت بر اجرای این طرح را از سوی شهروندان را بر عهده دارند تا در صورت عبور عابران از مکانی غیر ازمکان های تعیین شده به آن ها تذکر دهند.

وی تصریح کرد: طرح کنترل گذرگاه های عابر پیاده در میدان ونک، چهار راه جهان کودک، تقاطع شریعتی-میرداماد و میرداماد-ولیعصر(عج) به عنوان تقاطع های مهم منطقه آغاز شده است و به صورت متناوب ادامه خواهد داشت.

طیبانی درخصوص نحوه اطلاع رسانی به شهروندان ابراز کرد: این طرح توسط تابلوهای اعلام کننده در محل گذرگاههای پر تردد و ماموران راهنمایی و رانندگی به شهروندان اطلاع رسانی شده است.



