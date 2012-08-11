تهران در آستانه دستیابی به سلاح اتمی قرار ندارد/ عدم تغییر در برآوردهای اطلاعاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات آمریکایی روز گذشته اعلام کردند که ایالات متحده هنوز معتقد است ایران در آستانه دستیابی به سلاح اتمی قرار ندارد و تاکنون چنین تصمیمی نگرفته است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که رسانه های رژیم صهیونیستی ادعا کردند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گزارش جدیدی را از سازمان اطلاعات ملی این کشور در خصوص پیشرفت ایران در زمینه قابلیت های اتمی نظامی خود و دستیابی به سلاح اتمی دریافت کرده است.

پس از انتشار این اخبار "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفتگو با رادیو اسرائیل ادعا کرد گزارش جدید آمریکا در بر گیرنده بروزتغییردرفعالیت هسته ای ایران وتلاش این کشور برای دستیابی به سلاح اتمی بوده.

باراک مدعی شده است: تا آنجا که ما می دانیم ارزیابی آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران بسیار مشابه برآورد ما است. در این گزارش عدم شفافیت کامل ایران نشان داده شده است.

وی پیشتر از آنچه که وی آن را جامعه بین المللی خوانده بود، تقاضا کرد پایان قاطعانه و سریعی برای برنامه هسته ای ایران رقم بزنند.

یک مسئول صهیونیستی در گفتگو با سایت یدیعوت آحارونوت اعلام کرد: این اظهارات ایهود باراک شدیدترین تحریکات وی در مسئله حمله به ایران محسوب می شود.

این درحالیست که سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید ضمن رد گزارش رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کرد: برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره فعالیت هسته ای ایران نسبت به زمان ارائه گزارش مقامات اطلاعاتی به نمایندگان کنگره دراوایل سال جاری تغییری نکرده است.

وی تاکید کرد: معتقدیم که زمان و فضا برای ادامه مسیرهای دیپلماتیک درباره برنامه هسته ای ایران وجود دارد و بر این باوریم که تهران در آستانه دستیابی به سلاح اتمی نیست.

خاطر نشان می شود انتشار چنین خبرهای هدفمند در چارچوب جنگ روانی علیه ایران قلمداد می شود، چرا که صهیونیستها به خوبی به پیامدهای ناگوار هرگونه ماجراجویی نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران آگاه هستند .