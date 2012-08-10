مردم برای برگزاری با شکوه روز جهانی قدس آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل مقری موذن در خطبه های نماز جمعه نیشابور افزود: این مجالس ومحافل مذهبی ، ملی و وحدت آفرین خاری در چشم دشمنان اسلام است.
وی یادآور شد: دشمنان تلاش میکنند تا مردم به ویژه جوانان کشورمان را به سوی مظاهر گناه و بیبند و باری سوق دهند اما مردم باید هوشیار باشند و با شرکت در اینگونه مراسم توطئه دشمن را خنثی کنند.
امام جمعه نیشابور همچنین گفت: آزادگان جنگ تحمیلی در بیست و ششم مرداد سال 69 پس از سالها تحمل رنج و اسارت به وطن بازگشتند که انشاءاله جهاد مقدسشان مقبول حضرت حق باشد.
مقری با اشاره به سالگرد کودتای 28 مرداد و فرار شاه خائن از کشور، خاطرنشان کرد: پهلویها افراد بیلیاقتی بودند که کشور را به بیگانه فروختند و بعد از این کودتا، سالهای سیاهی را به کشور تحمیل کردند.
وی اضافه کرد: انقلاب امام، آن سالهای تاریک را به پایان برد که انشاءاله این حکومت به حکومت حضرت ولیعصر(عج) متصل شود.
امام جمعه نیشابور با اشاره به سالگرد پایان جنگ 33 روزه حزباله با اسرائیل، گفت: دشمن را باید جدی گرفت؛ اما نباید ترسید تا دشمن نتواند ما را فریب دهد.
نظر شما