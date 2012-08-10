مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در اهواز اعلام شد

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم متدین اهواز همچون گذشته با حضور در راهپیمایی روز قدس برگ زرینی بر افتخارات خود می افزایند.



وی با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس بیعت مجدد با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) است، افزود: مردم با حضوری آگاهانه، ضمن پیروی از منویات مقام معظم رهبری، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین به نمایش می گذارند.

فرماندار اهواز از فراهم آمدن تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه تر این راهپیمایی خبر داد و گفت: ناوگان اتوبوسرانی اهواز برای انتقال مردم در این روز به کار گرفته می شود.



فدعمی عنوان کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس در اهواز، از ساعت 11 و 30 دقیقه صبح روز آخرین جمعه ماه رمضان (27 مردادماه) از محل مسجد آیت الله جزایری واقع در خیابان امام خمینی(ره) آغاز و تا مصلای مهدیه امام خمینی(ره) ادامه می یابد.





