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۲۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

امام جمعه همدان:

شناخت امروزی مردم از علی (ع) سطحی است/ استاندار غیربومی حاصل ناسازگاری مدیران است

شناخت امروزی مردم از علی (ع) سطحی است/ استاندار غیربومی حاصل ناسازگاری مدیران است

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان شناخت امروزی مردم از علی (ع) را شناختی سطحی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز در همدان اظهار داشت: تلاش برای معرفت و شناخت امام را از مهمترین واجبات است.

وی با بیان اینکه اگر انسان به معرفت کافی در مورد امام (ع) برسد دچار افراط و تفریط نمی‌شود، عنوان کرد: غلو در شناخت علی (ع) و یا سعی در پایین آوردن مقام آن حضرت کفر است و راهی جز جهنم نخواهد داشت.

امام جمعه همدان با بیان اینکه حضرت علی (ع) بنده صالح خداست یادآور شد: در معرفت درست و امام شناسی، افراط و تفریط هیچ جایگاهی ندارد.

وی با بیان اینکه باید برای شناخت درست امام معصوم به معرفت الله رسید، گفت: برخی در خصوص شناخت علی دچار افراط و تفریط شدند به گونه ای که عده ای امام اول شیعیان را خدا و برخی آن را با معاویه در یک ردیف دانستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در ادامه روز جهانی قدس را یکی از بهترین یادگارهای ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی افزود: ملت های آزاده جهان در روز جهانی قدس کمر رژیم منفور و غاصب صهیونیسم و آمریکای جنایتکار را شکستند.

وی اضافه کرد: ملت های جهان بار دیگر در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با راهپیمایی علیه جنایت های رژیم صهیونیستی و حامیان آنها شعارهای دندان شکنی بر علیه دول استکبار می دهند.

آیت الله محمدی با انتقاد از انتصاب استانداز غیربومی همدان، کم کاری مدیران و فرصت سوزی ها توسط این گروه را علت این انتخاب عنوان کرد.

کد مطلب 1670028

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