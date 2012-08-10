شناخت امروزی مردم از علی (ع) سطحی است/ استاندار غیربومی حاصل ناسازگاری مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز در همدان اظهار داشت: تلاش برای معرفت و شناخت امام را از مهمترین واجبات است.

وی با بیان اینکه اگر انسان به معرفت کافی در مورد امام (ع) برسد دچار افراط و تفریط نمی‌شود، عنوان کرد: غلو در شناخت علی (ع) و یا سعی در پایین آوردن مقام آن حضرت کفر است و راهی جز جهنم نخواهد داشت.

امام جمعه همدان با بیان اینکه حضرت علی (ع) بنده صالح خداست یادآور شد: در معرفت درست و امام شناسی، افراط و تفریط هیچ جایگاهی ندارد.

وی با بیان اینکه باید برای شناخت درست امام معصوم به معرفت الله رسید، گفت: برخی در خصوص شناخت علی دچار افراط و تفریط شدند به گونه ای که عده ای امام اول شیعیان را خدا و برخی آن را با معاویه در یک ردیف دانستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در ادامه روز جهانی قدس را یکی از بهترین یادگارهای ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی افزود: ملت های آزاده جهان در روز جهانی قدس کمر رژیم منفور و غاصب صهیونیسم و آمریکای جنایتکار را شکستند.

وی اضافه کرد: ملت های جهان بار دیگر در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با راهپیمایی علیه جنایت های رژیم صهیونیستی و حامیان آنها شعارهای دندان شکنی بر علیه دول استکبار می دهند.

آیت الله محمدی با انتقاد از انتصاب استانداز غیربومی همدان، کم کاری مدیران و فرصت سوزی ها توسط این گروه را علت این انتخاب عنوان کرد.