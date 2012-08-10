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۲۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

حجت الاسلام لروند:

لیالی قدر فرصتی برای بصیرت افزایی آحاد مختلف مردم است

لیالی قدر فرصتی برای بصیرت افزایی آحاد مختلف مردم است

پلدختر - خبرگزاری مهر: امام جمعه پلدختر گفت: انسان ارزشمدار باید فرصت‌ لیالی قدر را برای شناخت خداوند و بصیرت‌افزایی قدر بداند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های نماز جمعه پلدختر با بیان اینکه حضرت علی(ع) هیچ‌گاه دست از آرمان‌های خود نکشید، اظهار داشت: یکی از رموز ماندگاری حضرت علی(ع) نحوه حاکمیت و حکومت‌داری آن حضرت است.

وی ادامه داد: سیره حکومتی این امام همام بیشتر از آن که رنگ و بوی اشرافی‌گری و صبغه مدیریتی بگیرد بیشتر جنبه مردمی و دستگیری از فقرا و نیازمندان را دارد.

خطیب جمعه پلدختر همچنین به فضیلت لیالی قدر اشاره کرد و گفت: شب قدر بهترین فرصت برای دور شدن از پیرایه‌های ظاهری و برای بیداری از خواب غفلت است.

حجت الاسلام لروند با بیان اینکه کسی که با قلبی بیدار، شب قدر را احیا کند دل او زنده می‌شود، افزود: شب قدر شب بخشش و نزول رحمت خداوند بر انسان‌هاست.

وی ادامه داد: ما در حالی شب‌های قدر و لیالی ارزشمند رمضان را به عنوان فرصت سالانه پاس می‌داریم که معتقدیم انسان ارزشمدار باید فرصت‌ها را در شناخت خداوند و بصیرت‌افزایی قدر دانسته و در تعالی آن کمر همت ببندد.

حجت الاسلام لروند با اشاره به اینکه عبادت در شب قدر با هزار ماه عبادت برابری می‌کند، گفت: در شب قدر نباید کینه‌ای از مسلمانی در قلب مسلمان دیگر وجود داشته باشد و انسان‌ها باید قبل از عبادت و طلب بخشش از خدا حق‌الناس را ادا کرده و به ادای حق دیگران بپردازند.

کد مطلب 1670034

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