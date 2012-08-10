به گزارش خبرگزاری مهر، "آنخل دی ماریا"ی 24 ساله در سال 2010 از بنفیکای پرتغال به رئال مادرید پیوست.

وی پس از تمدید قرارداد با رئال مادرید اظهار داشت: از اینکه اینجا هستم خیلی خوشحالم و این قرارداد به من فرصت می‌دهد تا سال‌های سال در رئال بمانم و روند رو به رشد خود را ادامه دهم.

دی ماریا فصل گذشته هفت بار برای رئال گلزنی کرد، ضمن اینکه 16 بار هم پاس گل داد. این بازیکن 24 ساله فوتبال خود را با تیم "روساریو سنترال" آرژانتین آغاز کرد و در سال 2007 به بنفیکا پیوست. وی که در سال 2008 برای نخستین بار با پیراهن آرژانتین به میدان رفت تا به حال 29 بار برای تیم ملی کشورش بازی کرده است.