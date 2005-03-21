  1. فرهنگ و ادب
/ ويژه برنامه هاي نوروزي صدا و سيما /

يك سال ورزش كشور در" گام بهاري" بررسي مي شود

مجموعه برنامه " گام بهاري " در نظر دارد تا ورزش كشور را طي سال گذشته مورد بررسي قرار بدهد.

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر "،  گروه ورزش شبكه يك سيما با پخش برنامه " گام بهاري " به بررسي رخداد هاي ورزش كشورمان در سال 1383 مي پردازد .


برنامه " گام بهاري " به صورت تركيبي ساخته شده است و  بخش  اصلي اين برنامه به عملكرد سازمان هاي ورزشي وفدراسيون ها مي پردازد . در بخش ديگر برنامه مسايل و موضوع هايي همانند اخلاق پهلواني، ارتباطات در ورزش، ژورناليسم ورزشي، مقايسه دانش مربيان ايراني و خارجي و ...  مورد بحث و بررسي قرارگيرد.
 در اين مجموعه برنامه كارشناسان به تبادل اطلاعات با يكديگر مي پردازند و با حضور رضا رشيد پور به عنوان مجري برنامه ، مهمانان برنامه كه از ميان كارشناسان و دست اندركاران ورزش كشور انتخاب شده اند،به پرسش هاي مجري پاسخ مي دهند.
در بخش ديدار  مجموعه برنامه " گام بهاري " قهرمانان و پيشكسوتان رشته هاي مختلف ورزشي در سال 83 به برنامه دعوت مي شوند ودر بخشي ديگر، برخي از رشته هاي ورزشي به شكل جدي، نقد و بررسي خواهند شد. شعر و موسيقي نيز از ديگر بخش هاي  اين برنامه نوروزي است .
در اين برنامه  غلامرضا باقري به عنوان تهيه كننده، جعفر جعفري اوليا و محمد قرباني به عنوان كارگردان هاي هنري و تلويزيوني برنامه به همكاري مي پردازند.
مجموعه برنامه " گام بهاري " هر روز صبح تا پايان روزهاي نخست سال جديد از شبكه يك سيما پخش مي شود.
