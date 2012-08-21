  1. ورزش
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۳۲

حنیف عمران زاده:

تیم فرصت‌طلب برنده دربی می‌شود/ از بازی گذشته با پرسپولیس درس گرفته‌ایم

تیم فرصت‌طلب برنده دربی می‌شود/ از بازی گذشته با پرسپولیس درس گرفته‌ایم

مدافع تیم فوتبال استقلال گفت: هر تیمی که در دیدار روز جمعه از موقعیت هایش بهتر استفاده کند برنده بازی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده در حاشیه تمرین عصر امروز سه شنبه تیم فوتبال استقلال با اشاره به دیدار روز جمعه این تیم برابر پرسپولیس ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: بازی سختی برای هر دو تیم خواهد بود. ما در دیدارهای گذشته چهار پیروزی داشته ایم و بازی پنجم را باختیم.

وی با بیان اینکه شکست استقلال برابر پرسپولیس در دیدار گذشته به خاطر بدشانسی آبی پوشان رقم خورده است گفت: ما از آن بازی درس گرفته ایم و تلاش می کنیم در دیدار روز جمعه با تمام توان به میدان برویم و سه امتیاز این بازی حساس را از آن خود کنیم.

عمران زاده در مورد خط دفاعی دو تیم گفت: در مورد خط دفاعی پرسپولیس اظهار نظر نمی کنم اما به هواداران استقلال قول می دهم که خط دفاعی بهترین عملکرد را مقابل پرسپولیس خواهد داشت و اطمینان داشته باشید هر تیمی که بهتر از موقعیت هایش استفاده کند برنده این بازی خواهد بود.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته ششم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1670092

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