جزئیات طرح مشترک سدسازی ایران-ارمنستان/ احداث 2 نیروگاه 130مگاواتی

سیدمحمدرضا رضازاده در گفتگو با مهر از ورود برق تولیدی سدهای برقابی به مدار به ویژه در تابستان خبر داد و گفت: هم اکنون تولید سدهای برقابی در حال انجام است و وارد شبکه اصلی کشور می شود.

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در ارتباط با اجرای پروژه های مشترک آبی با کشورهای همسایه، اظهار داشت: یک طرح مشترک با کشور ارمنستان در دست اجرا داریم.

رضازاده ادامه داد: بین ایران و ارمنستان 38 کیلومتر مرز مشترک وجود دارد و در این بین 200 متر اختلاف ارتفاع بین ابتدا و انتهای مرز در رودخانه ارس وجود دارد.

وی تاکید کرد: طرحی در دست داریم که از ابتدای مرز آب از طریق تونلی به داخل خاک ارمنستان برود و بتوانیم از فشار آب در وسط مرز مشترک با اختلاف ارتفاع 100 متر یک نیروگاه 130 مگاواتی در داخل خاج ارمنستان ایجاد کنیم.

مشاور وزیر نیرو بیان داشت: همچنین در نر داریم تا از همانجا آب را برگردانیم در داخل یک تونل 18 کیلومتری دیگری در داخل خاک ایران و بازهم در انتهای مسیر نیز یک نیروگاه 130 مگاواتی احداث شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهار داشت: به عبارتی یک نیروگاه 130 مگاواتی در داخل خاک ارمنستان و یک نیروگاه 130 مگاواتی دیگر نیز در داخل خاک ایران نصب خواهد شد.

رضازاده تصریح کرد: هم اکنون این تفاهم بین دو کشور انجام شده و قرار است برق تولیدی این نیروگاه ها توسط توانیر خریداری شود و از قبل قرارداد آن نیز منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: همچنین ظرف مدت 15 سال سرمایه گذاری انجام شده باید برگردد و نیروگاه سمت ارمنستان بعد از 15 سال که ایران از برق آن استفاده می کند برای آنها خواهد بود و نیروگاه سمت ایران نیز بعد از 15 سال متعلق به ایران می شود.