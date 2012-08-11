رحیمی به خود و تیم ایران ظلم کرد/ گودرزی ایرانی کشتی گرفت

ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه حسن رحیمی در نمایشی ضعیف مقابل حریف هندی بسیار مفت باخت و به خود و تیم ایران ظلم کرد. رحیمی به سادگی تمامی فرصت‌ها را از دست داد و در واقع او بود که به حریف باخت، نه اینکه حریف او را ببرد!

عضو هیات رئیسه فدراسیون کشتی با انتقاد شدید از عملکرد ضعیف حسن رحیمی ادامه داد: ماه‌ها برای رحیمی سرمایه گذاری شده و او نباید به سادگی برابر این همه هزینه مالی و معنوی بدین شکل کشتی می‌گرفت. رحیمی اگر در یک کشتی حساس و پایاپای به یک حریف نامدار از روسیه یا گرجستان باخته بود، نباید سرزنش می‌شد اما او در مقابل حریفی شکست خورد که جایی برای توجیه نداشت.

جوادی به صعود دلچسب صادق گودرزی به فینال وزن 74 کیلوگرم و کسب مدال نقره المپیک نیز اشاره کرد و گفت: گودرزی ایرانی کشتی گرفت و توانست با هنر کشتی ایران یعنی زیرگیری به فینال المپیک برسد. این جوان ملایری با تمامی حریفان قدرتمند و عنواندار خود جانانه جنگید و در نهایت به مدال نقره المپیک بسنده کرد.

پیشکسوت کشتی ایران در خاتمه گفت: ای کاش صادق گودرزی در فینال وزن 74 کیلوگرم المپیک لندن می‌توانست انتقام دو شکست قبلی برابر جردن باروس آمریکایی را بگیرد و نشان دهد که یک آزادکار ششدانگ و تمام عیار ایرانی است. هر چند رسیدن او به فینال و کسب نایب قهرمانی المپیک نیز چندان کار کوچک و ساده‌ای نبود.

پیکارهای اوزان 55 و 74 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی‌های المپیک 2012 لندن شب گذشته به پایان رسید.