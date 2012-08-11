به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، محمد عباسی که حدود 11 ماه از حضورش در ورزش به عنوان وزیر میگذرد، یکی از تماشاگران ویژه رقابتهای سیامین دوره بازیهای المپیک است. المپیکی که برای ورزش ایران همراه با رقم خوردن موفقیتهای تاریخی بوده و مدالهایی کسب شده که تاکنون در تاریخ المپیک سابقه نداشته است. محمد عباسی که برای تماشای مسابقات کشتی در محل سالن اکسل حضور داشت در گفتگوی ویژهای با خبرنگار مهر شرکت کرد که در زیر میخوانید:
* خبرگزاری مهر: خودتان پیش بینی میکردید که ورزش ایران بتواند در این بازیها چنین درخشان ظاهر شود؟
- محمد عباسی: پیش بینی کردن نتایج کاروان ورزش ایران قبل از حضور در بازیهای المپیک را مصلحت نمیدانستم. به همین خاطر اظهار نظری در این مورد نداشتیم.
* دلیل خاصی داشت؟
- دلیلش این بود که من به بچههای خودمان اطمینان داشتم و میدانستم که آنها با تمام توانشان مبارزه خواهند کرد. اما از آنطرف، از رقبا و حریفان شناخت کافی نداشتم. به همین خاطر پیش بینی کردن را به مصلحت نمیدانستم. اما اطمینان داشتم که ورزشکاران ایران بهترین مبارزاتشان را انجام خواهند داد.
* یعنی هیچ پیش بینی از نتایج کاروان ورزش ایران در بازیهای المپیک نداشتید؟
- چرا؛ یک پیش بینی باطنی داشتیم که ماحصل برگزاری جلسات پرتعداد با ورزشکاران و روسای فدراسیونها و مربیان بود. ما در حدود 11 ماه گذشته بارها در اردوهای مختلف حضور پیدا کردیم و مهمتر از آن در جلسات متعددی به بررسی عملکرد و شرایط رشتههای مختلف پرداختیم. بنابراین در پیش بینی باطنی میدانستیم که ورزش ما چه خواهد کرد اما ظاهر کردن این پیش بینی را مصلحت نمیدانستیم.
* این نتایجی که رقم خورده چقدر به پیش بینی باطنی شما نزدیک است؟
- به هر حال ورزشکاران ما نشان دادند که استعداد بالایی دارند و نتایج خوبی هم گرفتند. این نتایج نشان میدهد که پیش بینی باطنی ما که خودباوری جوانهای ورزش ایران بود، درست بود. جوانان ایران میتوانند در رویدادهای بزرگ نتایج قابل قبولی بگیرند کما اینکه در این المپیک بهترین نتایج تاریخ ورزش ایران را کسب کردند.
* رقم خوردن بهترین نتایج تاریخ المپیک وظیفه وزارت ورزش را سنگینتر از قبل میکند؟
- بله همینطور است. به همین خاطر ما کمیتههایی را در وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادهایم که ماموریت دارند عملکرد فدراسیونهای مختلف را به دقت بررسی کنند و آنالیزشان از نتایج کاروان ورزش ایران را در اختیار وزارت ورزش قرار دهند تا بتوانیم در آینده تصمیمات بهتری را بگیریم.
* در مورد فدراسیونهایی که نتایج خوبی نگرفتهاند هم همین کمیتهها تصمیم میگیرند؟
- بله دقیقا؛ این کمیتهها معیارهایی را برای بررسی عملکرد یک تیم در نظر گرفتهاند که شامل آیتمهای مختلفی است. اینها ماموریت دارند نتایج این المپیک را به طور دقیق آنالیز کنند و بعد از تحلیل کامل آن را در اختیار وزارت ورزش قرار دهند.
محمد عباسی در حال گفتگو با خبرنگار مهر در جایگاه خبرنگاران ورزشگاه اکسل
* یعنی ممکن است که برخی روسای فدراسیونها تغییر کنند؟
- نمیشود در این مورد به صراحت صحبت کرد. همانطور که گفتم این کمیتهها باید با توجه به معیارهایی که دارند گزارش خود را به ما بدهند. یکی از این معیارها عملکرد رئیس فدراسیون است. معیارهای دیگری هم هست که امتیازات خاص خودش را دارد. باید این گزارشها بیاید تا بعد از آن تصمیم گیری کنیم.
* اما این ذهنیت وجود دارد که ناکامی برخی فدراسیونها در هیاهوی موفقیت سایر رشتهها گم میشود؟
- به هر حال ما نباید یک ناکامی را در میان این همه موفقیت بزرگ کنیم. واقعیت این است که عملکرد کاروان ورزش ایران را به صورت کلی بررسی میکنند. ما این دوره بهترین نتایج تاریخ ورزش ایران در المپیک را گرفتهایم. حالا اگر یکی دو فدراسیون نتوانستهاند انتظارات را برآورده کنند، کمیتههایی که گفتم در مورد آنها نظر خواهند داد و ما تصمیم گیری خواهیم کرد.
* این کمیتهها شامل چه کسانی میشوند؟
- جمعی از پیشکسوتان و مربیان و ورزشکاران را زیر نظر وزارت ورزش انتخاب کردهایم که وظیفه آنالیز عملکرد همه رشتهها را برعهده دارند. این هم به این خاطر است که ما در میان این حلاوت و شیرینی موفقیت، از رشتههایی که انتظارات را برآورده نکردند غفلت نکنیم.
* واقعیت این است که ورزش ایران زیرساخت خوبی ندارد و این نتایج خوب هم میتواند موقتی باشد؟
- یکی از استراتژیهای ما در وزارت ورزش و جوانان این است که زیرساختها را توسعه دهیم اما شاخصه اصلی این توسعه بودجه است که باید از سوی دولت و مجلس تخصیص داده شود اما تا به حال چنین اقدامی صورت نگرفته است.
* شما به عنوان وزیر ورزش و جوانان چقدر به ثبات در ورزش اعتقاد دارید؟
- ثبات یکی از ابزارهای لازم برای موفقیت ورزش است اما این ثبات تا جایی خوب است که مانع از اصلاحات ضروری نشود. برخی اوقات نیاز است که اصلاحات صورت گیرد تا حرکات موثرتر و بهتر پیگیری شود.
* تصور میکنید ورزش ایران تا پایان بازیهای المپیک چند مدال دیگر بگیرد؟
- تا به حال که 10 مدال گرفتهایم. پیش بینی سخت است اما فکر میکنم سه مدال دیگر هم بگیریم که امیدوارم رنگ همه آنها طلا باشد.
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