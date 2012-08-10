به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، یوسف کرمی که اولین دیدار خود در وزن 80- کیلوگرم مسابقات تکواندوی المپیک 2012 لندن را به "نیکولاس گارسیا" از اسپانیا واگذار کرده بود، با راهیابی این تکواندوکار به دیدار نهایی شانس حضور در گروه بازنده‌های این وزن را پیدا کرد تا برای کسب مدال برنز تلاش کند.

کرمی در این مرحله نخستین مبارزه خود را مقابل "محمد لاتلو" از بریتانیا برگزار کرد و با وجود تلاش بسیار با نتیجه 11 بر 7 تن به شکست داد و از دور مسابقات تکواندوی المپیک 2012 لندن وداع کرد

یوسف کرمی با تحمل دو شکست به کار خود در مسابقات تکواندوی المپیک المپیک 2012 لندن پایان داد. تکواندوی ایران در جریان این مسابقات فقط به یک مدال نقره توسط محمد باقری معتمد در وزن دوم دست یافت.