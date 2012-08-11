جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد البرز با مساعدت 171 میلیونی خیرین برگزار شد

علی سالار کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان خبر فوق گفت: مراسم گلریزان زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد استان البرز با همت ستاد دیه، کمیته امداد و سازمان زندان های استان البرز برگزار شد و با کمک 171 میلیون تومانی خیران و نیکوکاران استان، زمینه آزادی جمعی از زندانیان فراهم شد.

وی تاکید کرد: این زندانیان به دلیل جرایم غیر عمد از قبیل مهریه، دیه، نفقه و چک بلا محل در زندان بودند که با همت خیران در این ماه مبارک آزاد شدند.

سالارکیا با بیان اینکه اوج برپایی جشن های گلریزان و کمک های خیرین و مردم به زندانیان در ماه مبارک رمضان صورت می گیرد، تصریح کرد: مردم و خیرین می توانند کمک های خود برای آزادی زندانیان نیازمند را به دفاتر کمک های مردمی کمیته امداد اعطاء کنند.

وی تصریح کرد: اگر یکی از هموطنان ما به خاطر ارتکاب جرائمی که واقعاً حاصل اشتباه است به زندان بیفتد، باید با مشکلات فراوانی مثل حضور در محیط آسیب زای زندان، از دست دادن شغل و درآمد، عدم حضور سرپرست در خانواده و ... دست و پنجه نرم کند، حال آنکه خیرین و مسئولان می توانند با همکاری یکدیگر از این اتفاقات نا مبارک جلوگیری کنند.

