تعاونی های مصرف دست واسطه گران را کوتاه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شیخی شامگاه پنج شنبه در اولین گردهمایی آشنایی مدیران عامل اتحادیها و تعاونی های مصرف استان مرکزی با طرح همیار(طرح فروشگاه های زنجیره ای تعاونی های مصرف کشور) گفت: شرکت های تعاونی با ارائه کالا به طور مستقیم از تولیدکننده به مصرف کننده می توانند دست واسطه گران را کوتاه کنند و به این منظور باید پویاتر عمل کنند.

وی با بیان اینکه، تعاونی مبدا اشتغال زایی است گفت: تاکنون نیز در شرکت تعاونی های مصرف گام های خوبی در زمینه اشتغال برداشته شده است.

شیخی نقش تعاونیهای مصرف را در تامین مایحتاج اساسی و ضروری مردم از ابتدای انقلاب اسلامی و طی دوران جنگ تحمیلی کلیدی و حیاتی دانست و گفت: طرح همیار عرضه و فروش کالاهای اساسی و مصرفی به طور مستقیم و از تولید به مصرف است که علاوه بر کاهش دخالت واسطه ها ، کاهش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده از دیگر مزیت‌های آن است.

وی ضرورتهای ایجاد شبکه زنجیره ای طرح همیار در کشور را سهولت کار مردم خواند و افزود: مشکلات اقتصادی حاکم بر قشر متوسط و کم درآمد جامعه و ضرورت توجه به نیازهای موجود برای این اقشار و مشکلات موجود تولید کنندگان داخلی برای فروش محصولات خود با شرایط و قیمت مناسب و مشکلات موجود در سیستم شبکه توزیع کشور را زمینه اجرای این طرح در سراسر کشور دانست .

شیخی با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در زمینه فروشگاه های زنجیره ای گفت: در صورتی که از تجربیات موفق دیگر کشورها در زمینه فروشگاه های زنجیره ای یاری بگیریم، می توانیم فروشگاه های زنجیره ای همیاری را به نحو ارزشمندی در کشور توسعه دهیم.