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۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

شیخی:

تعاونی های مصرف دست واسطه گران را کوتاه می کند

تعاونی های مصرف دست واسطه گران را کوتاه می کند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: شرکت های تعاونی با ارائه کالا به طور مستقیم از تولیدکننده به مصرف کننده می توانند دست واسطه گران را کوتاه کنند و به این منظور باید پویاتر عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شیخی شامگاه پنج شنبه در اولین گردهمایی آشنایی مدیران عامل اتحادیها و  تعاونی های مصرف استان مرکزی با طرح همیار(طرح فروشگاه های زنجیره ای تعاونی های مصرف کشور) گفت: شرکت های تعاونی با ارائه کالا به طور مستقیم از تولیدکننده به مصرف کننده می توانند دست واسطه گران را کوتاه کنند و به این منظور باید پویاتر عمل کنند.

وی با بیان اینکه، تعاونی مبدا اشتغال زایی است گفت: تاکنون نیز در شرکت تعاونی های مصرف گام های خوبی در زمینه اشتغال برداشته شده است.

شیخی نقش تعاونیهای مصرف را در تامین مایحتاج اساسی و ضروری مردم از ابتدای انقلاب اسلامی و طی دوران جنگ تحمیلی کلیدی و حیاتی دانست و گفت: طرح همیار عرضه و فروش کالاهای اساسی و مصرفی به طور مستقیم و از تولید به مصرف است که علاوه بر کاهش دخالت واسطه ها ، کاهش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده از دیگر مزیت‌های آن است.

وی ضرورتهای ایجاد شبکه زنجیره ای طرح همیار در کشور را سهولت کار مردم خواند و افزود: مشکلات اقتصادی حاکم بر قشر متوسط و کم درآمد جامعه و ضرورت توجه به نیازهای موجود برای این اقشار و مشکلات موجود تولید کنندگان داخلی برای فروش محصولات خود با شرایط و قیمت مناسب و مشکلات موجود در سیستم شبکه توزیع کشور را زمینه اجرای این طرح در سراسر کشور دانست .

شیخی با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در زمینه فروشگاه های زنجیره ای گفت: در صورتی که از تجربیات موفق دیگر کشورها در زمینه فروشگاه های زنجیره ای یاری بگیریم، می توانیم فروشگاه های زنجیره ای همیاری را به نحو ارزشمندی در کشور توسعه دهیم.
 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ادامه مزایا و جزئیات اجرای این طرح را تشریح نمود و با اشاره به توان بالا تعاونی های مصرف استان مرکزی اعلام کرد و گفت: این طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح کشور در حال اجرا است و به زودی راه اندازی و عملیاتی خواهد شد که این طرح به منظور توزیع محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب و یکسان در کل کشور و در جهت کمک به ساماندهی هر چه بهتر شبکه توزیع کالا در کشور فعالیت خواهد کرد.
کد مطلب 1670167

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