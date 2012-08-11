شهردار جدید اراک شنبه انتخاب می شود/ معارفه عضو جدید شورای شهر

منوچهر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهردار جدید اراک شنبه انتخاب می شود افزود: پس از استعفای مرتضی میری، شهردار سابق و انتصاب حسن قربانی معاون خدمات شهری اراک به عنوان سرپرست، انتخاب شهردار در مدت کوتاه باقیمانده از شورای سوم انجام می شود.

وی اظهار کرد: پرونده اتهام مالی علیه برخی اعضای شورای شهر و شهرداری، انتخاب شهردار را در فرصت کم باقیمانده بسیار سخت کرده که امیدواریم در نهایت فردی تصدی این پست را برعهده گیرد که بتواند بر مشکلات موجود فائق آید.

معارفه عضو جدید شورای اسلامی شهر اراک

رئیس شورای اسلامی شهر اراک همچنین با تایید خبر استعفای حسن احمدی عضو شورای شهر اراک افزود: با تسلیم استعفای این عضو مستعفی در روز شانزدهم مردادماه به شورای شهر و قبول آن از سوی اعضا، روز گذشته این حکم به فرمانداری اراک ارسال شد.

منوچهر کاظمی در گفتگو با مهر بیان داشت: با استعفای این عضو، شنبه " شهرام حریرفروش " عضو علی البدل شورای شهر بر کرسی نهم شورای شهر تکیه خواهد زد.