ضرورت پیشرفت همزمان کشتی فرنگی و آزاد مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر طاهایی شامگاه جمعه در دیدار خانواده قاسم رضایی دارنده نشان طلای کشتی فرنگی المپیک اظهار داشت: کشتی و مربیان زحمتکش مازندران باید با جدیت و شناسایی همه ظرفیت های کشتی استان، کشتی فرنگی مازندران را همانند کشتی آزاد در کشور انحصاری بکنند.

وی کسب نشان طلای وزن 96 کیلوگرم توسط قاسم رضایی کشتی گیرآملی تیم ملی در بازیهای المپیک لندن، را نشان از ظرفیت بالای مازندران در رشته فرنگی عنوان کرد و افزود: جای خرسندی است که مازندران در رشته فرنگی دو نماینده ودر کشتی آزاد بیشترین حضور در المپیک را داشت.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه فرنگی کاران روسی در سالهای گذشته انحصار این رشته را در دنیا در اختیار داشتند، اضافه کرد: کسب سه نشان طلای تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از 40 سال نشان از پیشرفت کشورمان در سالهای گذشته در این رشته بود و مازندران باید در رشته فرنگی در سالهای آینده سرآمد کشور شود.

طاهایی، نقش مربیان سازنده مازندرانی در معرفی کشتی گیران به تیم های ملی را قابل تقدیر و دارای ارزش خواند و اضافه کرد: سعی خواهد شد از مربیان ورزشکاران مازندرانی که در پرورش و رشد آنان در سالهای گذشته نقش داشتند، تجلیل شود.

وی به مدیرکل ورزش وجوانان مازندران دستور داد، هر چه سریعتر برای مراسم تجلیل از 11 ورزشکارمازندرانی که در مسابقات المپیک 2012 لندن شرکت داشتند، برنامه ریزی و مقدمات آن را فراهم کند.

پدر قاسم رضایی از حضور استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی مازندران و شهرستان آمل برای عرض تبریک و قدرشناسی تقدیر کرد.

حسین رضایی گفت: بسیار خوشحالم از اینکه قاسم توانست به رغم تمامی ناداوریهایی که در المپیک لندن علیه ورزشکاران ایرانی بود با قاطعیت کامل حریفانش را شکست دهد و بر روی سکو قهرمانی بایستد.

وی افزود: از همه کسانی که برای قهرمانی او تلاش کردند از فدراسیون، سرمربی و مربیان سابق او تشکر می کنم.