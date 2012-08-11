کشف سلول های بنیادی خلاقیت در انسان

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دانشمندان یک خانواده از سلول های بنیادی را کشف کرده اند که می تواند نورون های مسئول تفکر انتزاعی و خلاقیت را تولید کند.

این سلول ها در موش های جنینی یافت شده اند که لایه های بالایی قشر مخ در مغزشان شکل گرفته شده بود.

در انسانها همین منطقه از مغز مسئول تفکر انتزاعی، برنامه ریزی برای آینده و حل مشکلات است.

پیش از این محققان فکر می کردند همه نورون های قشری – لایه های بالایی و پایینی- از همان سلولهای بنیادی که سلولهای شعاعی گلیال ( RGC ) خوانده می شوند، نشات می گیرند.

این تحقیق جدید نشان می دهد، لایه های بالایی نورون های قشری از مجموعه مجزایی از سلولهای بنیادی متنوع شکل می گیرند.

دکتر سانتوس فرانکو یکی از محققان موسسه تحقیقات اسکریپ در لاجولا واقع در کالیفرنیا گفت: عملکردهای پیشرفته مانند هوشیاری، تفکر و خلاقیت نیازمند انواع مختلفی از سلول های عصبی هستند و مساله اصلی این بوده است که چگونه این همه تنوع در قشر مغز ایجاد می شود.



وی افزود: تحقیقات ما نشان می دهد این تنوع در سلول های مولد وجود دارد. در پستانداران قشر مخ به شکل پیاز با لایه هایی با ضخامت های مختلف ساخته می شود. لایه های نازک تر درونی میزبان نورون هایی هستند که به ساقه مغز نخاع مرتبط اند تا فعالیت های حیاتی مانند تنفس و حرکت را تنظیم کنند.

لایه های بالایی و بزرگ تر، به سطح بیرونی مغز نزدیک و حاوی نورون هایی هستند که اطلاعات از حس ها را تلفیق کرده و دو نیمه مغز را متصل می کنند. عملکردهای خلاقانه در لایه های بالایی شکل می گیرند که از نظر تکامل، جدیدترین بخش های مغز هستند.

دانشمندان می گویند این کشف می تواند رشد سلول های بنیادی در آزمایشگاه را هموار سازد تا شیوه بهتری برای درمان اختلالات مغز مانند شیزوفرنی و اوتیسم فراهم آورد.

نتایج این تحقیقات در نشریه ساینس منتشر شده است.