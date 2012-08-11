ساخت سالن های تخصصی ورزشکاران المپیکی/ افتتاح خانه پینگ پنگ مازندران

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون خانه پینگ پنگ در بابل، خانه وزنه برداری در قائم شهر، بوکس در بابلسر درحال ساخت بوده وداری پیشرفت خوبی است.

وی به پیشرفت های سالن های تخصصی پینگ پنگ در بابل که زادگاه افتخارآفرین پینگ پنگ ایران است، اشاره کرد و گفت: این سالن به عنوان خانه تخصصی پینگ پنگ مازندران و بابل با 450 متر مربع مساحت که چهار میز استاندارد پینگ پنگ در آن جانمایی خواهد شد، در حال ساخت است.

مدیرکل ورزش وجوانان مازندران اضافه کرد: پیش بینی می شود، خانه پینگ پنگ مازندران حداقل تا چهار ماه آینده افتتاح شود.

پریچهره در خصوص روند ساخت خانه تخصصی وزنه برداری مازندران در قائم شهر زادگاه قوی ترین مرد جهان و دارنده طلای المپیک لندن اشاره کرد و گفت: خانه تخصصی وزنه برداری به نام پهلوان بهداد سلیمی در زمینی به مساحت هزار متر مربع با زیربنای 670 متر مربع درقائم شهر در حال ساخت است.

وی اضافه کرد: تاکنون فونداسیون خانه وزنه برداری قائم شهر به پایان رسیده است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: خانه تخصصی بوکس مازندران به واسطه درخشش و حضور مهدی طلوتی در المپیک در زادگاه او در بابلسر در حال ساخت است.

پریچهره یادآور شد: خانه تخصصی کشتی آمل که از محل مصوبات دور دوم سفر دولت به مازندران در این شهرستان ساخته شده بود، پیش از حضور قاسم رضایی قهرمانی المپیکی این شهرستان به لندن به نام او نامگذاری شده بود.

وی ابراز امیدواری کرد با ساخت خانه های تخصصی رشته های مختلف ورزشی، شرایط بروز استعدادهای جدید ورزش استان شناسایی و پرورش یابد.

مازندران در رقابت های المپیک لندن 11 ورزشکار ملی پوش داشت.