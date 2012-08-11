210 کمپ غیر مجاز در استان البرز فعال است

مرتضی مکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر 250 کمپ در استان البرز وجود دارد که فقط 40 کمپ از بهزیستی استان مجوز فعالیت دریافت کرده اند.



وی تاکید کرد: باید از رشد قارچ گونه اینگونه کمپ ها جلوگیری کنیم و کمپ ها باید تحت نظارت و کنترل بهزیستی استان باشند.



مدیرکل بهزیستی استان البرز در خصوص مرکز نگهداری دختران فراری در استان البرز، اضافه کرد: دو مجوز کمپ نگهداری دختران و زنان با ظرفیت 40 نفر ایجاد شده است.



مکاریان ادامه داد: امروزه جمعیت مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان البرز به دلیل افزایش جمعیت استان فوق العاده در حال افزایش است.



زیرساخت های اورژانس اجتماعی در استان البرز راه اندازی می شود



وی از فراهم کردن زیر ساخت های اورژانس اجتماعی در استان البرز خبر داد و اظهار داشت: در آینده سه دستگاه در استان نیز اقدام به راه اندازی اورژانس اجتماعی خواهد کرد.



مدیرکل بهزیستی استان البرز ادامه داد: مرکز اورژانس اجتماعی نیز در ساوجبلاغ راه اندازی شده است.