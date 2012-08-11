طراحی ربات نرمی که با ضربه چکش هم خراب نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه فناوری ماساچوست(MIT)، هاروارد و دانشگاه ملی سئول یک روبات خودکار نرم را مهندسی کرده اند که می تواند طی فرایندی موسوم به حرکت دودی، بر روی سطوح حرکت کند.





از این روبات نرم می توان برای عبور از زمین های ناهموار یا فضاهای بسیار تنگ استفاده کرد

پروفسور "سانجایی کیم" مهندس مکانیک MIT می گوید: از چنین روبات نرمی می توان برای عبور از زمین های ناهموار یا فضاهای بسیار تنگ استفاده کرد.



دانشمندان این روبات را به خاطر ظاهرش که یک لوله توری شکل و انعطاف پذیر است، " کرم توری" نامگذاری کرده اند. لوله توری شکل و انعطاف پذیر حاوی ماهیچه های مصنوعی به شکل سیم هایی از نیکل و تیتانیوم است ؛ آلیاژ حافظه ای شکلی که با حرارت کشیده و جمع می شود. جریان بسیار کوچکی به بخش های این سیم اعمال می شود که موجب می شود این لوله توری، روبات را به جلو پیش ببرد.

این روبات بسیار ارتجاعی است و می تواند حتی در صورتی که با یک چکش به آن ضربه وارد شد، سالم بماند.

ضربه چکش بر روی روبات

کیم افزود: می توان این روبات را پرتاب کرد در حالی که متلاشی نمی شود. اغلب بخش های مکانیکی در مقیاس کوچک، سخت و ظریف هستند اما قطعات به کار رفته در "کرم توری" انعطاف پذیر و رشته ای هستند.