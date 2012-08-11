ذوالقدر عامل اصلی ناکامی در المپیک است/ پولادگر پذیرفت اشتباه کرده!

فرجام دانش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: چیزی که در مسابقات تکواندوی بازی‌های المپیک از دو نماینده کشورمان روی "شی هاپ چانگ" لندن دیدیم بدن‌های خسته‌ای بود که شادابی لازم را نداشت. متاسفانه تکواندوکاران ما تمرین زده شده بودند و یوسف کرمی از راند دوم به بعد توان مبارزه نداشت.

وی ادامه داد: حق تکواندوی ایران ایستادن روی سکوی قهرمانی المپیک بود ولی دشمنی ذوالقدر با مربیان دلسوزی چون مهماندوست و افلاکی باعث شد تا این تیم نتیجه نگیرد. در واقع هرکس با صداقت کار کند در باند دبیر فدراسیون جایی ندارد!

دانش نتایج ضعیف تیم ملی تکواندو در لندن را قابل پیش بینی خواند و گفت: مهماندوست و افلاکی برای این تیم پنج سال زحمت کشیده و عناوین باارزشی چون قهرمانی جهان، جام جهانی و آسیا را کسب کردند اما تیم قهرمان جهان به راحتی در لندن زمین خورد.

این کارشناس تکواندو با بیان اینکه تیم دو نفره تکواندوی ایران با مشکلات فنی عدیده‌ای مواجه بود، اظهار داشت: کدام تکواندوکاری است که مدال‌های طلا و نقره جهان را در کارنامه دارد اما در ثانیه‌های پایانی مبارزه سه امتیاز از دست می‌دهد؟! اگر مربی برزیل کمی باهوش‌تر بود می‌توانست روی امتیاز چهارم همان ضربه سیلوا روی باقری معتمد اعتراض کرده و برنده از میدان خارج شود!

"اعتماد به امتحان پس داده‌ها اشتباه بود"، دانش با بیان این جمله ادامه داد: معلوم نیست به چه دلیلی و با کدام برنامه کادر فنی زحمتکش تیم اول جهان را به یکباره این چنین تغییر دادند. دبیر فدراسیون می‌توانست از بروز مشکل بین مهماندوست و پولادگر جلوگیری کند ولی برعکس آتش اختلافات را زیاد کرد تا به اهداف خود برسد.

وی با بیان اینکه "مبارزاتی که از یوسف کرمی پخش شد ناراحتی همه ایرانی‌ها را به دنبال داشت"، افزود: مهماندوست آدم حساسی است که نمی‌تواند مقابل مشکلات ساکت باشد و ذوالقدر دقیقا همین ضعف او را هدف قرارداد و به خاطر چند میلیون تومان تکواندوی ایران را به چنین روزی رساند، چرا که مهماندوست مربی توصیه پذیری نبود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "دلیل کناره گیری شما از تیم تکواندوی نوجوانان ایران نیز دبیر فدراسیون بود؟"، پاسخ داد: برای آنکه تکواندو به حاشیه نرود هیچگاه این موضوع را مطرح نکردم ولی دقیقا حضور ذوالقدر در فدراسیون دلیل قطع همکاری من با تیم نوجوانان بود.

دانش در ادامه افزود: در زمان حضورم در تیم تکواندوی نوجوانان ایران دبیر فدراسیون چندین بار از من خواست نام پسرش را در تیم اعزامی به مسابقات قرار دهم اما من به خود اجازه ندادم حق یک نوجوان شهرستانی را پایمال کنم.

وی همچنین خاطر نشان کرد: من، مهماندوست و زوار مربیانی هستیم که سفارش پذیر نبوده و نیستیم و تنها به همین دلیل در باند آقای دبیر جایی نداریم. اینها مربیانی می‌خواهند که بله قربان گو باشد!

این کارشناس تکواندو در پایان گفت: روز جمعه با پولادگر در لندن تماس گرفتم و گفتم این نتیجه اعتماد به ذوالقدر است و او در حالی که به شدت ناراحت بود عنوان داشت که اشتباه کرده است.

قابل ذکر است تیم تکواندوی ایران در رقابت‌های تکواندوی المپیک 2012 لندن با یک مدال نقره به کار خود پایان داد.