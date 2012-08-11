وقتی بهای مهریه زندان می شود/ 68 داماد همدانی میهمان زندان

به گزارش خبرنگار مهر، مهریه از نشانه صداق و دوستی و محبت و الفت میان مرد و زن به ابزاری برای تهدید تبدیل شده و این روند در سالهای اخیر تشدید شده است.

پرواضح است که بحران اصلی به وجود آمده در خصوص مهریه، از عرف ناخوشایند و آزاردهنده ای نشات می گیرد که بر اساس آن مهریه نقش عامل ثبات زندگی را پیدا می‌کند و حال اینکه چشم و هم چشمی های فامیلی نیز در این خصوص تاثیر مستقیمی دارد.

زندان برای افرادی که توانایی پرداخت مهریه یا نفقه ندارند، چندان دور از ذهن نیست

بر همین اساس زندان برای افرادی که توانایی پرداخت مهریه یا نفقه ندارند، چندان دور از ذهن نیست کمااینکه این خطر پیر و جوان نمی‌شناسد و هر مردی که تصمیمی درست و معقول درباره این مسئله نگرفته باشد، ممکن است در زندگی خود به آن دچار شود.

بیشتر مردان از ترس آبروی خود، حاضر به توافق با همسر و پرداخت مهریه می‌شوند، اما برای بسیاری از آنها پرداخت رقم‌های بالای مهریه ممکن نیست و به همین دلیل باید مدتی را در زندان سپری کنند.

آنچه مسلم است اینکه بیشتر مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان می‌شوند، افرادی از طبقات پایین یا متوسط جامعه هستند که رقم درج شده سکه در عقدنامه را تنها از روی خوشبینی پذیرفته‌اند و شاید هیچگاه در زندگی مشترک هم قادر به پرداخت حتی بخشی از مهریه همسر خودشان نیز نباشند.

زندان‌ها پر از چنین افرادی است که حتی گاهی با پیش آمدن شرایط مرخصی، امکان گرو گذاشتن سند هم ندارند و مجبورند تا حل نهایی مشکل خود در این محیط بمانند.

در مدت 30 روز، 100 مرد ایرانی به علت ناتوانی در پرداخت مهریه، زندانی شده‌اند

اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود و هر روز تلخ تر می شود، محمدعلی ساری، معاون ستاد دیه ایران تاکید می کند که تنها در مدت 30 روز، 100 مرد ایرانی به علت ناتوانی در پرداختن مهریه همسرانشان، زندانی شده‌اند .

محمدعلی ساری که در جشن گلریزان همدان حاضر شده بود، با بیان اینکه این امر نامعمول به علت تبعیت مردم از سنت های نادرست و چشم و هم چشمی افزایش می یابد، گفت: سه هزار و 500 داماد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان های کشور محبوس هستند.

محمد علی ساری با اشاره به اینکه شمار زندانیان مهریه سال 89، دوهزار نفر بود که این رقم در سال گذشته حدود 50 درصد افزایش یافت، اضافه کرد: هرچند از حیث قانونی اقداماتی برای جلوگیری از افزایش شمار زندانیان مهریه انجام شده ولی این اقدامات کافی نبوده و باید با اجرای فعالیت های فرهنگی از افزایش زندانیان جلوگیری کرد.

برخی از مهریه ها جنبه عقلانی ندارد

معاون ستاد دیه کشور با بیان اینکه برخی از مهریه ها جنبه عقلانی ندارد، عنوان کرد: برخی زندانیان به دلیل مهریه های نامعقول نظیر یک تن پوست پیاز، بال مگس یا دندان مرد و آهوی وحشی در زندان به سر می برند.

ساری اضافه کرد: برخی دختران برای خودنمایی و جلب توجه، اینگونه مهریه های نامعقول را تعیین می کنند که این امر بیانگر فقر فرهنگی و عقده ای بودن آنان است.

وی با بیان اینکه تعیین مهریه های زیاد از جمله میزان سال تولد زوجه تاثیری در تداوم زندگی مشترک ندارد اظهار داشت: اگر مهریه های زیاد تاثیری در خوشبختی افراد داشت نباید افزایش ورود زندانیان بدهکار مهریه به زندان را موجب می شد.

معاون مدیر عامل ستاد دیه کشور اضافه کرد: بی توجهی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر از عمده علل افزایش زندانیان مهریه است چراکه در صورت تعیین مهریه هیچکس به زیاد بودن مهریه انتقادی نمی کند.

چشم و هم چشمی پایه های زندگی را متزلزل می کند

وی اظهار کرد: یک زوج مسلمان باید زندگی حضرت زهرا (س) را الگوی خود قرار دهد نه اینکه با چشم و هم چشمی و الگو برداری از آشنایان و دوستان پایه های زندگی خود را متزلزل کند.

ساری عنوان کرد: چشم و هم چشمی و الگوبرداری نامناسب بلای جان خانواده ها شده و همین امر زمینه ای برای افزایش روز افزون زندانیان بدهکار دیه شده است و تا این فرهنگ اصلاح نشود شاهد حضور دامادها در زندان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه زوج‌های ایرانی تاکنون از ثبت قید "عندالاستطاعه" بودن مهریه در سند ازدواج خود استقبال نکرده‌اند، گفت: "عندالاستطاعه" بودن به این معناست که شوهر هر زمان که از نظر مالی توانایی داشت، ملزم به پرداخت مهریه به همسر خود باشد.

ساری با اشاره به اینکه این آمار خود گویای بحرانی است که زندگی زوجین را تحت تاثیر خود قرار می دهد، افزود: جوانها با ضرب‌المثل غلط "مهریه را که داده و که گرفته" عقد نامه را امضا می‌کنند در حالی که در دفاتر ثبت ازدواج نباید این کلمه بالاجبار ثبت شود.

بی توجهی شرکت های بیمه به قانون موجب افزایش شمار زندانیان دیه شده است

معاون ستاد دیه کشور همچنین در خصوص زندانیان دیه اضافه کرد: بی توجهی و پایبند نبودن شرکت های بیمه به قانون موجب افزایش شمار زندانیان دیه شده است.

محمد علی ساری افزود: شرکت های بیمه گر باید بلافاصله بعد از بروز سانحه رانندگی خسارت را طبق قانون پرداخت کنند که این امر در کشور به هیچ وجه اجرا نمی شود.

وی اضافه کرد: ماده پنج و شش آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری را هیچ یک از شرکت های بیمه گر اجرا نکرده و بیمه مرکزی که وظیفه نظارت و برخورد با متخلفان را دارد نیز هیچگونه برخوردی با آنان نمی کند.

وی اعلام کرد: طبق قانون عوامل پلیس راه و راهور موظف به جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه هستند که این قانون نیز تاکنون از سوی ناجا اجرا نشده است.

معاون ستاد دیه کشور افزود: چنانچه قانون به صورت کامل و بی کم و کاست اجرا شود به طور حتم ورود بدهکار به علت دیه به زندان به صفر می رسد.

13 هزار نفر به علت جرائم غیر عمد در زندان به سر می برند

ساری گفت: 13 هزار نفر به علت جرائم غیر عمد در زندان به سر می برند که افزون بر 10 هزار نفر از آنها محکوم شده و سه هزار نفر دیگر بلاتکلیف هستند.

وی اضافه کرد: پنج هزار و 100 نفر به علت ناتوانی صدور چک بلامحل، دو هزار و 200 نفر به علت ناتوانی در پرداخت دیه منجر به فوت و جرح، سه هزار و 500 نفر به علت پرداخت نکردن مهریه و 800 نفر به علت ناتوانی در پرداخت نفقه در زندان های کشور تحمل حبس می کنند.

وی گفت: برای آزادی این تعداد زندانی سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است با این وجود و با استناد به تجربیات گذشته چنانچه 50 درصد از این رقم مهیا شود ستاد دیه قادر به جلب رضایت شاکی برای آزادی تمامی زندانیان است.

زمینه آزادی 50 زندانی جرائم غیرعمد استان همدان مهیا شد

مدیر عامل ستاد دیه همدان نیز با بیان اینکه 68 نفر به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندانهای همدان بسر می برند، گفت: در جشن گلریزان آزادی زندانیان در همدان با کمک خیران و افراد نیکوکار زمینه آزادی 50 زندانی جرائم غیرعمد استان همدان مهیا شد.

حجت‌الاسلام سید علی‌اصغر حسینی افزود: دو میلیارد و 500 میلیون ریال در گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد جمع آوری شد.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان اضافه کرد: 350 نفر در استان همدان به علت جرائم غیر عمد واجد شرایط کمک هستند که 248 نفر از این تعداد در زندان به سر می برند.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: 33 نفر به علت سانحه منجر به جرح و مصدومیت و 42 نفر به علت سانحه منجر به فوت در زندان‌های همدان تحمل حبس می کنند.

68 نفر به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندانهای همدان بسر می برند

وی افزود: 68 زندانی به علت ناتوانی در پرداخت مهریه، 22 نفر به علت ناتوانی در پرداخت نفقه و 93 نفر به علت صدور چک بلامحل در زندان محبوس هستند.

وی گفت: مسن ترین و جوانترین زندانی به ترتیب دارای 64 و 18 سال سن هستند و بیشترین و کمترین میزان بدهی شامل دو میلیارد و 500 میلیون ریال به علت سانحه منجر به فوت و 10 میلیون ریال به علت صدور چک بلامحل است.

حجت الاسلام حسینی یادآوری کرد: 433 زندانی جرائم غیر عمد با کمک ستاد دیه همدان، گذشت شاکی به میزان 51 میلیارد ریال و ارائه وام‌های بلاعوض از سوی بانک‌های عامل‌، سال گذشته از زندان آزاد شدند.

به راستی زندانی شدن مرد بر اثر عدم توانایی و استطاعت مالی در پرداخت مهریه های سنگین چگونه می تواند منجر به خوشبختی زوجه شود؟!

مهریه سنگین چگونه می تواند منجر به ایجاد الفت و عاطفه در فضای خانواده شود؟

از سوی دیگر آیا در صورتی که مرد و زن نتوانند با یکدیگر زندگی کنند و بنا به هر دلیلی بنای ناسازگاری مستمر با یکدیگر را داشته باشند، مهریه سنگین چگونه می تواند منجر به ایجاد الفت و عاطفه در فضای خانواده شود؟

دین مبین اسلام و علمای شیعه و مراجع عظام تقلید با وضع مهریه‌های سنگین مخالف بوده و مخالفت خود را به صورتی علنی ابراز نموده اند و در چنین شرایطی باید برای این مسئله فکری اساسی شود چراکه امروز هزاران جوان به دلیل عدم پرداخت مهریه در پشت میله‌های زندان عمر خود را سپری می کنند.

به نظر می‌رسد پیشگیری آسانترین راه حلی‌ست که ‌می‌تواند سایه زندان را از سر مرد کم ‌کند چرا که اگر مردان جوان به راحتی تقاضای خانواده‌ها در مهریه‌های نجومی را قبول نکنند، خانواده دختر نیز در این خصوص تصمیم‌های منطقی‌تری را اتخاذ خواهند کرد.