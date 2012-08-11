  1. فرهنگ و ادب
۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

در مجتمع باغ زیبا/

شب شعر وزیر ارشاد با شاعران کشور امشب برگزار می‌شود

شب شعر وزیر ارشاد با شاعران کشور امشب برگزار می‌شود

دیدار صمیمی سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و راشاد اسلامی با شاعران کشور امشب 21 مرداد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمانه شاعران با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق سنوات گذشته، امشب 21 مرداد با حضور جمعی از شاعران تهرانی و استانی برگزار می‌شود

این مراسم که در چند سال اخیر همه ساله در مجتمع باغ زیبا برگزار می‌شود، امسال نیز با برنامه‌ریزی قادر طراوت‌پور، مسئول جدید دفتر شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از ساعت 20 امشب در این مجتمع برگزار می‌شود.

شعرخوانی شاعران و سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله برنامه‌های هر ساله این شب شعر به شمار می‌رود.

مجتمع باغ زیبا در در خیابان شریعتی، خیابان قبا، میدان قبا، خیابان زیبا، نبش کوچه کاج واقع شده است.

کد مطلب 1670308

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