خبرنگاران سربازان جبهه آگاهی‌ هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارج نهادن روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران سربازان جبهه آگاهی‌اند و اگر به جامعه آگاهی داده نشود، مثل آن است که جامعه را از اکسیژن محروم سازند و اگر آگاهی در عرصه زندگی هم وزن اکسیژن است، پس باید این اکسیژن آلوده نباشد چون موجب مسمومیت می‌شود.



وی افزود: خبرنگاران می‌کوشند آگاهی منطبق با واقعیت‌ها و همراه با صداقت و درستی و به دور از اغراض دنیایی و حزبی و باندی ارائه نمایند و ارزش این سربازان گمنام جبهه آگاهی بر همین مسائل است.



حجت‌الاسلام اسکندری با بیان اینکه کار خبرنگاری در ایران اسلامی که موطن ارزش‌های والای اسلامی و انسانی است با کار خبرنگاری در کشورهای غربی و اروپایی خیلی متفاوت است تصریح کرد: در جهان غرب به ویژه در اردوگاه استکبار به راحتی هر دروغی، راست و هر راستی، دروغ اعلام می‌شود.



وی ادامه داد: در آن جامعه به راحتی حق مظلوم و ضعیف زیرپا گذاشته می‌شود و به راحتی ظالم و ستمگر مورد مدح و ثنا قرار می‌گیرد، اما خبرنگاران ارزشی جامعه ما با ایمان و انگیزه مقدس و ستودنی به کار مقدس خبرنگاری می‌پردازند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: خبرنگاران ما کار خبرنگاری را شغل و حرفه نمی‌دانند بلکه به آن به عنوان یک رسالت و یک مسئولیت نگاه می‌کنند.



به گفته حجت‌الاسلام اسکندری خبرنگار ارزشی جامعه ما در کار خبرنگاری به دنبال نام و نان نیست بلکه به دنبال جلب رضایت خداوند و خدمت به بندگان او می‌باشد، از این رو از هیچ کس نه باج می‌گیرد و نه به هیچ کس باج می‌دهد و به حداقل نام و نان اکتفا می‌کند تا نام دین و کشور و مردمش را بلندآوازه کند و خط بطلانی به دروغ پردازی‌های جبهه خبری و رسانه‌ای دشمنان ایران اسلامی بکشد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در پایان گفت: هم روز خبرنگار و هم خبرنگار را ارج می‌نهیم و به همه آنها خسته نباشید می‌گوئیم.

