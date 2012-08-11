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۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

فراهانی به مهر اعلام کرد:

خدمات دهی اورژانس قم به حدود 300 نفر در شب 21 رمضان

خدمات دهی اورژانس قم به حدود 300 نفر در شب 21 رمضان

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم گفت: اورژانس قم در شب 21 رمضان به تعداد 300نفر خدمات ارائه کرد.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد اورژانس قم در شب 21 ماه مبارک رمضان افزود: اورژانس قم در این شب از ساعت 21 الی چهار بامداد به تعداد 299 نفر خدمات ارائه کرده است.

وی با اعلام اینکه در این مدت تعداد 21 دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در اطراف حرم، جمکران و میادین و خیابان های اصلی شهر مستقر شده بودند ابراز کرد: در این مدت تعداد 22 فقره تصادف رخ داد که بیشترین آمار مربوط به موتورسواران بوده است.
 
معاون اورژانس قم اضافه کرد: این تعداد تصادف 32 مجروح برجای گذاشت.
 
فراهانی ادامه داد: در این مدت همچنین تعداد 267 نفر بیمار قلبی - تنفسی و ... در محل های استقرار تحت معاینه قرار گرفتند.
کد مطلب 1670334

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