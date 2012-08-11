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۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

دانشیار به مهر خبر داد:

20 واحد مسکونی برای مددجویان روستایی بهزیستی در بم احداث می شود

20 واحد مسکونی برای مددجویان روستایی بهزیستی در بم احداث می شود

بم - خبرگزاری مهر: رئیس بهزیستی شهرستان بم از ساخت 20 واحد مسکونی برای مددجویان روستایی بهزیستی در شهرستان بم تا پایان سال جاری خبر داد.

علی دانشیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پایان سال جاری 20 واحد مسکونی توسط خیرین برای مددجویان روستایی در شهرستان بم احداث می شود.

دانشیار افزود: واحد پیشگیری بهزیستی شهرستان بم دارای 9 مرکز نظارت است که شامل سه مرکز درمان اعتیاد سرپایی، یک مرکز کاهش آسیب های اجتماعی، کمپ اقامتی میان مدت، دو مرکز سلامت روان محلی و دو مرکز غربالگری شنوایی است.

وی در ادامه گفت: هشت هزار و 200 کودک سه تا شش ساله در طرح پیشگیری از تنبلی چشم( شهری و روستایی) شهرستان بم معاینه شدند.

این مسئول بیان داشت: 500 بیمار به مراکز تحت نظارت برای درمان اعتیاد به مواد شیمیایی صنعتی و سنتی مراجعه کرده اند.

وی همچنین از راه اندازی خط 148 مشاوره تلفنی ترک اعتیاد شهرستان بم خبر داد و گفت: مبلغ 100 میلیون ریال به صورت موردی به معتادین بهبود یافته تعلق گرفته است.
 

کد مطلب 1670336

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