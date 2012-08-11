20 واحد مسکونی برای مددجویان روستایی بهزیستی در بم احداث می شود

علی دانشیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پایان سال جاری 20 واحد مسکونی توسط خیرین برای مددجویان روستایی در شهرستان بم احداث می شود.

دانشیار افزود: واحد پیشگیری بهزیستی شهرستان بم دارای 9 مرکز نظارت است که شامل سه مرکز درمان اعتیاد سرپایی، یک مرکز کاهش آسیب های اجتماعی، کمپ اقامتی میان مدت، دو مرکز سلامت روان محلی و دو مرکز غربالگری شنوایی است.

وی در ادامه گفت: هشت هزار و 200 کودک سه تا شش ساله در طرح پیشگیری از تنبلی چشم( شهری و روستایی) شهرستان بم معاینه شدند.

این مسئول بیان داشت: 500 بیمار به مراکز تحت نظارت برای درمان اعتیاد به مواد شیمیایی صنعتی و سنتی مراجعه کرده اند.

وی همچنین از راه اندازی خط 148 مشاوره تلفنی ترک اعتیاد شهرستان بم خبر داد و گفت: مبلغ 100 میلیون ریال به صورت موردی به معتادین بهبود یافته تعلق گرفته است.

