دفاع موشکی سوریه از پیشرفته‌ ترین سیستمهای موجود در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، "سوزان رایس" نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در گفتگو با شبکه NBC درباره احتمال برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه اظهار داشت: این اقدام به دخالت نظامی از طریق زمینی منجر می شود. البته سیستم دفاع موشکی سوریه از پیشرفته ترین سیستمها در جهان است.

وی در ادامه این گفتگو با وارد کردن اتهاماتی به ایران در مسئله تحولات سوریه، اذعان کرد: ائتلاف ایران، حزب الله و سوریه به ضرر مصالح آمریکا در منطقه است.



نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل با اشاره به برگزاری نشست مشورتی تهران درباره سوریه، ادعا کرد که ایران در تحولات سوریه نقشی منفی دارد.



سوزان رایس با تلاش در جهت ارائه دیدگاه واشنگتن درباره وقایع سوریه، اظهار داشت: اوضاع میدانی در سوریه به طور واضح به نفع مخالفان در حال تغییر است و جدایی ها، فشار اقتصادی و انزوای اسد بیشتر شده است.



وی افزود: آمریکا به حمایت سیاسی و مادی از مخالفان سوری با ارائه تجهیزات مخابراتی و کمکهای بشردوستانه ادامه می دهد و تا زمان فروپاشی نظام اسد به فشارها ادامه می دهیم.