سایه خشکسالی و عواقب فاجعه بار آن بر سر ایالات متحده

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "فاینشنال تایمز" آلمان در مطلبی نوشت: خشکسالی در آمریکا حدود یک ششم محصولات کشاورزی را نابود کرده و قیمت غلات را به یک رکورد بالای جدید رسانده است به گونه ای که قیمت سویا و گندم در این کشور مرتبا گران می شود. آسیبهای مراتع کشاورزی در این کشور بسیار بالاتر از میزانی است که احتمال آن میرفت و به این ترتیب دنیا در معرض خطر یک بحران مواد غذایی قرار دارد.

نویسنده در ادامه نوشت: گرمای بی سابقه در آمریکا آسیب های وسیعی را به زمینهای کشاورزی وارد کرده که احتمال آن داده نشده بود.وزارت کشاورزی در واشنگتن روز گذشته پیش بینی های خود برای بخش غلات را اعلام کرد. بر این اساس قیمتهای غلات همچنان افزایش پیدا خواهد کرد. آمریکا بزرگترین تولید کننده سویا و ذرت در دنیا می باشد.

وزارت کشاورزی ایالات متحده از تولید 10.8 میلیارد به اصطلاح شفل ذرت در آمریکا که پایین ترین میزان تولید از سال 2006 بوده است خبر داد. این در حالی است که این وزارتخانه در جولای گذشته از تولید حدود 13میلیارد شفل ذرت در ایالات متحده خبر داده بود( هر شفل برابر با تقریبا 24.4 کیلوگرم است) این بدان مفهوم است که درجه حرارت حدود 40 درجه در بسیاری از بخشهای آمریکا و خشکسالی مستمر در فاصله یک ماه حدود یک ششم از محصولات را نابود کرده است.

این گزارش در ادامه تصریح می کند: کشاورزان آمریکایی پایین ترین میزان برداشت محصول غلات در 17 سال گذشته را انتظار دارند. قیمت ذرت در بورس شیکاگو به بالاترین حد خود رسیده است. همچنین میزان محصول سویا و لوبیا نیز در معرض خطر افت شدید قرار دارد.

به این ترتیب مسائلی که در تامین مواد غذایی به وجود آمده است دنیای سیاست جهانی را در حالت هشدار قرار داده است. دبیر کل فائو در مقاله ای که برای فاینشنال تایمز آلمان نوشته است درباره عواقب خشکسالی هشدار داده و اظهار داشته است که شرایط فعلی بسیار خطرناک است و چنانچه شرایط آب و هوایی نامساعد همچنان ادامه یابد می تواند تشدید هم شود ، اما هنوز شرایط بحرانی نشده است.

وی همچنین تصریح کرد که خطرات بالاست و واکنش غلط در شرایط فعلی می تواند به بحرانی جدید تبدیل شود.

