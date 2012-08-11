امیر محمد مسجدی دبیرسیاسی اتحادیه اول تشکل‌های دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکید دوباره رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر حضور مسئولان در دانشگاه ها اظهار داشت: خوشبختانه مقام معظم رهبری هر ساله با دانشجویان دیدار و گفتگو می کنند و مسئولان و مدیران کشور باید از ایشان الگو برداری کنند.

وی گفت: اما متاسفانه عدم پاسخگویی مسئولان و مدیران اجرایی به دانشجویان امری عادی شده است و آنها به راحتی دعوت بعضی از تشکل های دانشجویی برای حضور در دانشگاه ها را رد می کنند.

مسجدی با بیان اینکه دانشجو فراجناحی است افزود: مسئولین باید بدانند که درخواست دانشجویان برای حضور آنان در دانشگاه ها به منزله پیگری مطالبات به حق مردم است،چرا که جنبش دانشجویی فراجناحی عمل می کند و هیچ تمایلی برای پیوستن و حمایت از جناحی خاص ندارد.

دبیر سیاسی اتحادیه تشکل های دانشگاه آزاد ادامه داد: دانشجویان گلایه خود را از عدم پاسخگویی مسئولین در نزد عالی ترین مقام کشور اعلام کردند و امیدواریم از این پس شاهد پاسخگویی بیشتر مسئولین به دانشجویان باشیم.

این فعال دانشجویی در ادامه از دیدار آینده دانشجویان دانشگاه آزاد با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: پس از تاکیدات مقام معظم رهبری ما خواستار دیدار با رئیس مجلس شدیم که وی از این دیدار دانشجویی استقابل کرد و به زودی دانشجویان دانشگاه آزاد با علی لاریجانی دیدار خواهند داشت.

وی همچنین درباره اینکه این دیدار چه زمانی صورت می گیرد؟ گفت: فعلا در حال هماهنگی های اولیه هستیم و هر وقت زمان این دیدار مشخص شد آن را اعلام می کنیم.

مسجدی در ادامه با بیان اینکه با بیان اینکه دانشجو باید روحیه انتقادی خود را حفظ کند،به حمایت از سخنان مهدی امیریان در نشست صمیمی دانشجویان با رهبر انقلاب پرداخت و گفت: معتقدم وی بعنوان یک فعال دانشجویی حرف دل دانشجویان را زد اما نمی دانم چرا پس این سخنان یک عده واکنش های تند نشان دادند، در حالی که دانشجو باید نقدهای خود را به صراحت اعلام کند.