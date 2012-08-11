به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رسیدگی به طرح الحاق یک بند به ماده واحده قانون بودجه سال 91 کل کشور، حضور در جلسه مشترک با اعضای هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برنامه کاری روز دوشنبه کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است.

رسیدگی به سوابق و صلاحیت کاندیداهای مستشاری معرفی شده توسط رئیس کل دیوان محاسبات، رسیدگی به طرح تجهیز و بازسازی ناوگان هوایی آشیانه جمهوری اسلامی و اصلاح بند 2-3 قانون بودجه سال 91 کل کشور، رسیدگی به طرح تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی ، دعوت از وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارش مربوط به مشکلات فراروی بخش های مربوطه و اقدامات به عمل آمده در زمینه سرمایه گذاری در این بخش و همچنین حضور در جلسه مشترک و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناوری مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری برنامه کاری این کمیسیون در روز سه شنبه است.