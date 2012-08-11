موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی سال‌ جاری با توجه به افزایش برخی از هزینه‌های تولید و دستمزد، نسبت به بررسی درخواست واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی جهت افزایش قیمت محصولات خود اقدام و پس از بررسی اسناد و مدارک مثبته با افزایش قیمت برخی از صنایع مرتبط در قالب تفاهم نامه موافقت کرده است.

بر این اساس، واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی باید نسبت به درج قیمت در سامانه 124 اقدام نمایند و ملاک عمل در برخورد با تخلفات قیمتهای سامانه مذکور است و ارائه محصول با نرخ‌های مغایر قابلیت پیگیری دارد.

در ارتباط با محصولات فولادی نیز همانگونه که مستحضرید در حدود 50 درصد از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و با توجه به موانع موجود درخصوص تأمین اعتبار در بانک‌های خارجی و سایر موانع از جمله تأمین ارز، این بازار را تحت تأثیر قرار داده است .

این سازمان با توجه به قیمتهای کشف شده براساس فرآیند عرضه و تقاضا در بازار بورس کالا و همچنین اخذ فهرست خریداران محصولات فولادی، همواره موارد را جهت بررسی و نظارت به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت 31 استان ارسال کرده و با هر گونه گرانفروشی، منطبق با قانون برخورد می‌کند.