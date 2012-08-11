زن جوان با ضربه کارد شوهرش را کشت

به گزارش خبرنگار مهر، 16 مرداد سال 1387 ماموران پلیس شهرستان رباط کریم از قتل مرد جوانی به دست همسرش باخبر شدند.

در ادامه تیمی همراه بازپرس جنایی در محل جنایت در بخش گلستان حاضر شده و با جسد علی 40 ساله روبرو شدند.

وجود آثار درگیری در خانه نشان می داد مرد جوان قبل از جنایت با همسرش درگیر شده بود.

همسر 33 ساله مقتول به نام ملیحه نیز در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: همسرم با چاقو به طرف من و پسرم حمله کرد که در دفاع از خود چاقو را از او گرفته و در سینه‌اش فرو کردم.

پس از تکمیل تحقیقات پرونده با صور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

صبح امروز جلسه دادگاه به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی برگزار و در ابتدای جلسه شفیعی نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی کرد.

در ادامه پسر 16 ساله مقتول به عنوان اولیای دم در جایگاه حاضر شد و گفت: من از مادرم نه شکایت دارم و نه دیه می‌خواهم، پدرم شب حادثه قصد کشتن من و مادرم را داشت که این جنایت رقم خورد. 4 سال است مادرم در زندان است و من به سختی زندگی می‌کنم حالا نیز از قضات دادگاه می‌خواهم او را آزاد کنند.

رئیس دادگاه سپس اتهام قتل عمدی را به ملیحه تفهیم کرد که او با قبول اتهامش در دفاع از خود گفت: من و همسرم مدت‌ها بود با هم اختلاف داشتیم. شب حادثه او من و پسرم را برای شام به رستوران دعوت کرد. در راه بازگشت با هم دوباره درگیری پیدا کردیم. مدتی بود می‌خواستم از او جدا شوم اما علی با طلاق مخالفت می‌کرد. آن شب به طرف آشپزخنه رفت تا از آنجا چاقویی بردارد من هم چون از نیتش خبر داشتم سریعتر از او خود را به آشپزخانه رسانده و کاردی را در سینه‌اش فرو کردم.

قاضی: بر روی گردن همسرتان آثار گازگرفتگی وجود داشت. این موضوع مربوط به شب حادثه است؟

متهم: در مورد شب حادثه چیزی به خاطر نمی‌آورم اما یک بار که با او درگیر شده بودم کمرش را محکم گاز گرفتم.

قاضی: همسایه‌ها در جریان تحقیقات مدعی شدند مقتول به طور کامل تحت سلطه شما بوده است. این موضوع را قبول دارید؟

متهم: همسرم عاشق من بود. هر وقت دعوا می‌کردیم من از خانه خارج می‌شدم و به خانه همسایه‌ها می‌رفتم او هم برای اینکه مرا راضی به آشتی کند چای و غذا درست می کرد و به دنبالم می‌آمد. اگر علی می‌گذاشت شب حادثه خانه ترک کنم هیچ وقت این جنایت رخ نمی‌داد.

پس از آخرین دفاعیات متهم قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.