2 رشته جديد " ايمونولوژي " و " هماتولوژي " در دانشگاه علوم پزشكي ايران داير مي شود

قائم مقام معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران د ر گفت وگو با خبر نگار دانشگاهي " مهر " گفت : طي يك ماه گذ شته ايجاد2 رشته جد يد " ايمو نو لوژي " د ر مقطع د كتري و با پذ يرش 2 نفر وهمچنين رشته "هماتو لو ژي و بانك خون " د ر مقطع كار شناسي ارشد و با پذ ير ش 5 نفر به تصويب رسيد.
د كتر حسين كبير اناركي ، استاد علوم آزمايشگاهي افزود : در سال جاري ؛ هم زمان با برگزاري كنكور سراسري د ر د و مقطع كار شناسي ارشد و د كتري ، اولين گروه از دانشجويان رشته هاي جد يد د ر دانشگاه علوم پزشكي ايران پذ يرفته خواهند شد .
وي ادامه داد : ايجاد رشته هاي جد يد بر اساس نياز روز علوم پزشكي است كه هر روز د ر د نيا؛ د ر حال تغيير است .
نظر شما