  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۵۵

قائم مقام معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران خبر داد :

2 رشته جديد " ايمونولوژي " و " هماتولوژي " در دانشگاه علوم پزشكي ايران داير مي شود

2 رشته جديد " ايمونولوژي " و " هماتولوژي " در دانشگاه علوم پزشكي ايران داير مي شود

دانشگاه علوم پزشكي ايران امسال رشته هاي " ايمو نو لوژي " ،" هماتو لو ژي و بانك خون " را در دانشكده هاي پزشكي و پيرا پزشكي داير مي كند.

 

 قائم مقام معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران د ر گفت وگو با خبر نگار دانشگاهي " مهر " گفت : طي يك ماه گذ شته ايجاد2 رشته جد يد " ايمو نو لوژي "  د ر مقطع د كتري و با پذ يرش 2 نفر وهمچنين رشته   "هماتو لو ژي  و بانك خون " د ر مقطع كار شناسي ارشد و با پذ ير ش 5 نفر به تصويب رسيد.

د كتر حسين كبير اناركي ، استاد علوم آزمايشگاهي افزود : در سال جاري ؛ هم زمان با برگزاري كنكور سراسري د ر د و مقطع كار شناسي ارشد و د كتري ، اولين گروه از دانشجويان رشته هاي جد يد د ر دانشگاه علوم پزشكي ايران پذ يرفته خواهند شد . 

وي ادامه داد  : ايجاد رشته هاي جد يد بر اساس نياز روز علوم پزشكي است كه هر روز د ر د نيا؛ د ر حال تغيير است . 

کد مطلب 16704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها