تولید کاشی با نقش زیلو در میبد/ نقش های زیلو احیا می شود

مدیر تولید شرکت کیمیا سرام میبد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارد داشت: هنر زیلو بافی یکی از ارزشمندترین کارهایی بوده که با دقت نظر و نگاه ظریف هنرمندان ایرانی بافته می شده و قدمت طولانی مدتی دارد.

احمد جعفری با تاکید بر احیای هنر زیلو بافی و نقوش این هنر ارزشمند افزود: شرکت کیمیا سرام میبد در قالب یک پروژه سعی بر احیای نقش های قدیمی زیلو بر روی کاشی و سرامیک دارد که یک خط تولید نیز در این راستا راه اندازی شده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر طرح گره از نقش زیلو که قدمتی بیش از 270 سال دارد روی خط تولید قرار گرفته است.

جعفری گفت: یک هشتم خط تولید این واحد به تولید محصولات سرامیکی با طرح زیلو اختصاص یافته و به تولید انبوه رسیده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این کار، از طرح های قدیمی زیلو عکسبرداری و اسکن شده و توسط مهندسان طراح برای تولید کاشی و سرامیک مورد بهره برداری قرار گرفته است.

جعفری با بیان اینکه 20 طرح از نقوش قدیمی برای تولید کاشی سرامیک در نظر گرفته شده است، یادآور شد: نقش های پیچک، بندرومی، کلیدی، سرو، چهارقل، ساقه و گل و ... در ردیف تولید قرار دارند که تا پایان سال از این طرحها نیز استفاده خواهد شد.

وی میزان تولید این محصول را در حال حاضر 40 هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده میزان تولید این محصول تا پایان سال به 80 هزار متر مربع خواهد رسید.

جعفری، میزان تولید روزانه این محصول را بیش از هزار و 500 متر مربع ذکر کرد و افزود: در حال حاضر این طرح در ابعاد 40*40 سانتی متر مربع تولید می شود که به زودی در ابعاد 25*25 سانتی متر مربع و 25*33 سانتی متر مربع نیز تولید خواهد شد.

مدیر تولید شرکت کیمیا سرام میبد همچنین با اشاره به صادرات محصولات تولیدی این واحد به مهر گفت: با توجه به اینکه شرکت کیمیا سرام میبد بزرگترین صادر کننده کاشی سرامیک در استان محسوب می شود، پیش بینی شده بیش از 50 درصد از این محصول در تمامی طرح ها صادر شود.