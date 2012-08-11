به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی «الحاقیه جدید دولت به آیین‌نامه قانون مطبوعات» صبح امروز شنبه 21 مرداد با حضور علی جعفری، مدیر گروه مطالعات هنر و رسانه مرکز پژوهش‌های مجلس، علی حاجی محمدی سرپرست گروه مطالعات ارتباطی و رسانه‌های جدید پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و سهیلا خلجی از کارشناسان رسانه در سرای روزنامه‌نگاران ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست که توسط گروه مطالعات ارتباطی و رسانه‌های جدید پژوهشکده هنر و رسانه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد، علی حاجی‌محمدی، سرپرست گروه مطالعات ارتباطی و رسانه‌های جدید در سخنان کوتاهی به بررسی واکنش‌ها به الحاقیه جدید دولت به آیین‌نامه قانون مطبوعات پرداخت.

وی گفت: موافقان با مد نظر قرار دادن لزوم رعایت صحت و دقت در انتشار خبر، بحث منبع خبر را یادآور می‌شوند و این مسئله را از نکات قوت الحاقیه جدید به آیین‌نامه قانون مطبوعات می‌دانند.

سرپرست گروه مطالعات ارتباطی و رسانه‌های جدید پژوهشکده هنر و رسانه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات همچنین یادآور شد: مخالفان هم معتقدند دولت با تصویب این الحاقیه به دنبال به دست گرفتن کنترل رسانه‌ها و در واقع اِعمال محدودیت بر آنهاست.

به گفته علی حاجی‌محمدی، اما عمده تمرکز هر دو طرف (مخالفان و موافقان الحاقیه جدید به آیین‌نامه قانون مطبوعات) بر ماده 38 این الحاقیه در مورد منبع خبر است که چالش‌های بسیاری را در پی داشته است.

در ادامه این نشست، سهیلا خلجی کارشناس رسانه در سخنانی با اشاره به پیشینه آئین‌نامه‌هایی که تاکنون درباره فعالیت خبرگزاری‌ها به تصویب رسیده است، گفت: آئین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری‌های غیردولتی 25 اردیبهشت 1348 تصویب و ابلاغ شد و هدف از آن ایجاد تعدد و تکثر در منابع خبررسانی بوده است.

وی در عین حال از نبود تعریف مشخص برای خبرگزاری به عنوان ضعف بزرگ آئین نامه مذکور نام برد و افزود: این آئین نامه نگاهی غیرتخصصی و عامه محور دارد.

خلجی سپس درباره تصویب اصلاحیه ماده 1 قانون مطبوعات در سال 1388 اضافه کرد: در این اصلاحیه که با توسعه سایت‌های خبری تدوین شد و به تصویب رسید، نشریات الکترونیکی تعریف و از خبرگزاری‌ها تفکیک شدند ولی باز هم تعریفی از خبرگزاری انجام نشده است.

این کارشناس رسانه گفت: در 2 اردیبهشت 1391 دولت الحاقیه آئین نامه قانون مطبوعات را تصویب کرد و چند ماه بعد در 2 مرداد 1391 هم هیأت نظارت یک الحاقیه به قانون مطبوعات تدوین کرد و از آن را از تصویب گذراند. در الحاقیه نخست تلاش شده هویت گردانندگان نشریات الکترونیک و خبرگزاری‌ها شفاف سازی شود.

وی، پاسخگو کردن رسانه‌ها از طریق افزایش ساز و کارهای نظارتی و اعلام مرجع صالح (هیأت نظارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) را از ویژگی‌های الحاقیه جدید دولت به آئین نامه قانون مطبوعات دانست.

خلجی همچنین گفت: مصوبه هیأت نظارت بر مطبوعات در تاریخ 2 مرداد امسال اما دارای ویژگی‌های دیگری است؛ در این الحاقیه با اینکه هنوز تعریف مشخصی از خبرگزاری ارائه نشده است، به سایت‌های خبری هشدار داده شده که از این عنوان (خبرگزاری) برای خود استفاده نکنند.

این کارشناس نتیجه گرفت: ما از یک سو شاهد استمرار در فقدان دیدگاه جامع‌نگر، آینده‌نگر و اقدامات پراکنده در زمینه تدوین، تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌های مربوط به نحوه فعالیت خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیک هستیم و از سوی دیگر اگر دولت یا هر مرجع قانونگذاری دیگری ده‌ها نوع از این آئین‌نامه‌ها را تصویب کند، تا زمانی که ما بحث اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها را نادیده بگیریم، این قوانین به خودی خود ابتر است.