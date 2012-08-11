آثار راه یافته به مرحله بازبینی جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تبریزیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه آثار راه یافته به مرحله بازبینی جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان مشخص شده است، اظهار داشت: 22 متن از سراسر استان و با موضوعات مرتبط با جشنواره به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی افزود: مرحله بازخوانی آثار از اول مرداد آغاز و به مدت 15 روز ادامه داشت که از این 22 متن 16 متن برای مرحله بازبینی جشنواره انتخاب شدند.

مسئول انجمن نمایش بسیج استان سمنان با اشاره به اینکه در مرحله بازخوانی تاکید بر کیفیت آثار رسیده بوده است، ادامه داد: بیشتر آثار رسیده به دبیرخانه استانی با موضوعات دینی، دفاع مقدس و اجتماعی بوده است که نشان دهنده رویکرد هنرمندان تئاتر استان به هنر ارزشی است.

تبریزیان آغاز بازبینی آثار منتخب را از تاریخ 22 شهریور ماه اعلام کرد و گفت: گروه‌های منتخب هیئت بازبین جشنواره باید تا 20 مهر ماه نسبت به اجرای عموم در شهرستان خود اقدام و سی‏دی اجرای عمومی را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی تصریح کرد: در جهت حمایت از گروه‌های نمایشی راه یافته به جشنواره، هزینه متناسب با گروه اجرایی به گروه‌ها پرداخت می‌شود.

مسئول انجمن نمایش بسیج استان سمنان، اندر احوالات پرده خوانی روزگار ما به کارگردانی علی اکبرشفاییان، زیر درخت شمشاد به کارگردانی علی نوروزیان، رمز شب به کارگردانی علی نوروزیان، شبیه پدر به کارگردانی علیرضا ابوالقاسمی، به آسمان نگاه کن به کارگردانی علیرضامداح، ارتفاعات الله اکبر به کارگردانی محمدرضا عبادیانی، گلایه به کارگردانی جواد رفیعیان، گنج به کارگردانی حسین نصیری، از جمله آثار راه یافته به مرحله بازبینی جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان عنوان کرد.

تبریزیان، پالام پولوم به کارگردانی هومن شهرستانی، نسخه خوان به کارگردانی مسعود تفضلی مقدم، نقطه تهصف به کارگردانی بابک صبوری، روینی بندی به کارگردانی مهدی بانی، خوابی دیگر گونه تر به کارگردانی مهدی بانی، ناامنی به کارگردانی عباس بادامه، پریخوانی عشق و سنگ به کارگردانی هومن شهرستانی، برگزین کار گروهی و آنالیز به کارگردانی فرزاد صبوری را از دیگر آثار راه یافته به این جشنواره برشمرد.

