تجهیز بیش از سیصد کتابخانه عمومی و مساجد در استان مرکزی

حجت الاسلام ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر به مناسبت ماه مبارک رمضان کتابخانه مساجد استان مرکزی به کتاب های مختلف تجهیز شده اند گفت: طرح تجهیز 40 کتابخانه باز در مساجد استان در دستور کار قرار دارد که با تجهیز آن تعداد کتابخانه های باز مساجد استان به 220 کتابخانه می رسد.

وی افزود: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بین نمازگزاران و اعضای کانون فرهنگی هنری مساجد از اهداف ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد است.



حجت الاسلام ذوالفقاری با بیان اینکه تا کنون 20 هزار جلد کتاب از سوی دبیرخانه به کتابخانه های مساجد استان اهدا شده است، اظهار داشت: این کتاب ها با موضوعات کمک درسی، احکام، اعتقادات، عمومی، مهدویت، فرهنگی ـ هنری، عرفان، اجتماعی، تاریخی، دانشگاهی در اختیار کتابخانه مساجد قرار گرفته اند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی افزود: در هر کتابخانه باز 500 جلد کتاب با موضوعات دینی، فرهنگی، قرآنی، احکام، آموزشی و ادعیه برای بهره مندی افراد قرار دارد.

وی در پایان گفت: کتابخانه های باز به منظور استفاده نمازگزاران از کتاب ها، بدون عضویت در کتابخانه است و باید در زمان حضور در مسجد مطالعه شوند.