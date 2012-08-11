نمایشگاه علوم قرآنی ونهج البلاغه در داراب افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان داراب واداره کتابخانه های عمومی برپا شده کتابهایی با موضوع قرآن ونهج البلاغه و مفاتیح با تخفیف 50درصد تا آخر ماه مبارک رمضان دراختیار عموم قرار خواهد گرفت.

این مراسم که به مناسبت روز خبرنگار توسط اداره فرهنگ وارشاد اسلامی درمحل کتابخانه عمومی ترتیب داده شده بودبا حضورنماینده ولی فقیه وامام جمعه، فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر وسایر مسئولان ادارات شهرستان افتتاح شد.

از خدمات رئیس اداره کتابخانه عمومی خرامه تقدیر شد

فرماندار شهرستان خرامه داریوش دهقان در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با اهداء لوح تقدیر از زحمات چندین ساله نجفی رئیس اداره کتابخانه های خرامه تقدیر و تشکر کرد.

در این جلسه که در محل دفتر امام جمعه شهرستان تشکیل شد، ابتدا حجت الاسلام صباحی امام جمعه طی سخنانی در خصوص نقش مطالعه و کتابخوانی در رشد فرهنگ و اخلاق جامعه و همچنین اهمیت حجاب اسلامی در جوامع مسلمان گفت.

فرماندار شهرستان نیز ضمن تقدیم لوح سپاس ابراز امیدواری کرد زحمات و پیگیریهای مسئول کتابخانه سرمشقی برای کلیه مسئولین شهرستان بوده و ایشان همچنان در ارائه خدمت در حوزه کتاب و کتابخوانی فعال و پایدار باشد.

برگزاری کلاسهای رباتیک توسط کتابخانه های عمومی شهرستان خرم بید

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خرم بید کلاسهای رباتیک برگزار کرد.

این کلاسها که برای اولین بار در شهرستان برگزار شده در تمامی گروههای سنی (پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه) ودر کتابخانه های عمومی علامه جعفری و حجت الاسلام مهدوی بصورت 2روز در هفته برگزار میشود.

در پایان دوره اول از رباتهای ساخته شده توسط شرکت کنندگان نمایشگاهی برگزار می شود و از سازندگان رباتهای برتر در گروههای سنی مختلف تقدیر خواهد شد.

مسابقه ساخت کتاب دست ساز با عنوان خدای بزرگ در قلبهای کوچک

برنامه های تعدادی از فرهنگسراهای شهرداری شیراز در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان اعلام شد.

نرگس حسنی آزاد اظهار داشت: محفل ختم قرآن کریم، نمایشگاه کتاب با عنوان ساحل اندیشه، مسابقه کتبی خطبه شعبانیه، مسابقه ساخت کتاب دست ساز با عنوان خدای بزرگ در قلبهای کوچک، مسابقه کتابخوانی از کتاب کوثر قرآن نوشته حجت الاسلام محسن قرائتی و کارگاه های آموزشی طرح رحمت توسط فرهنگسرای کتاب در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

وی افزود: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 2279903 تماس حاصل کنند.

همچنین مسئول فرهنگسرای انتظار اظهار داشت : کارگاه آموزشی آیین همسایگی و رعایت حقوق همسایه، شب شعر رمضان، مسابقه قرآنی با عنوان پیام رستگاری، برگزاری مسابقه حفظ تعقیبات مشترکه نماز ویژه نوجوانان از جمله برنامه های فرهنگسرای انتظار در ماه مبارک رمضان است.

زهره سادات نفیسی افزود: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 6315511 تماس حاصل کنند.

مسئول فرهنگسرای سلامت نیز اظهار داشت: مشاوره انفرادی در زمینه های خانواده، ازدواج، مادر و کودک، تغذیه سالم، سالمندی و سلامت، رژیم درمانی درافراد چاق و ... همه روزه از 8 تا 12 به صورت رایگان در فرهنگسرای سلامت برگزار می شود.

وحیده رنجبر افزود: علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 6363708 تماس حاصل کنند.

مسئول فرهنگسرای غدیر نیز در ادامه اظهار داشت: برپایی نمایشگاه عکس بیداری اسلامی به مناسبت روز قدس، برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی قصه درمانی و شعر درمانی ویژه کودکان، مسابقه پرتاب دارت ویژه بانوان ، پخش و نقد فیلم و ... از برنامه های فرهنگسرای غدیر در ماه مبارک رمضان است.

معصومه فتوح آبادی افزود: علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 7280184 تماس بگیرند.