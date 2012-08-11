دیدارکاردارسفارت ایران بارئیس مجلس سنا مالزی/ نقش موثردانشجویان ایرانی در ارتقای رتبه علمی مالزی

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتردولت ابادی در این دیدار ضمن تبیین جنبه های مختلف اهمیت روابط دو کشور جمهور اسلامی ایران و مالزی و علاقه موجود میان دو ملت به یکدیگر، به حضور پرتعداد ایرانیان مقیم مالزی اشاره کرد .

وی تأکید کرد دانشجویان ایرانی مقیم مالزی با مشارکت فعال در تولید مقالات و نشریات علمی بین المللی، در ارتقاء رتبه علمی مالزی نقش مؤثری داشته اند.

کاردارسفارت کشورمان همچنین آخرین مواضع کشورمان در خصوص مسائل و تحولات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی را تشریح کرد.

رئیس مجلس سنا نیز با مهم خواندن نقش مجلس سنا در سیستم حکومتی کشور مالزی، یکی از مهمترین خصوصیتهای این نهاد در کنارمسئولیت های مربوط به قانونگذاری را کمک به همگرایی بیشتر میان اقوام،‌مذاهب و نژادهای گوناگون ساکن در بخشهای مختلف این کشور دانست.

به گفته وی، یکی از دلایل انتصابی بودن بخشی از نمایندگان سنا، فراهم کردن حضور نمایندگان اقوام و مذاهب مختلف در قوه مقننه این کشور می باشد.

همچنین طرفین با اشاره به مشترکات دینی و فرهنگی میان مردم دو کشور و منافع مشترک طرفین در منطقه، جهان اسلام و جهان، بر لزوم توسعه هرچه بیشتر روابط دو و چند جانبه میان ایران و مالزی تأکید کردند و راههای مختلف گسترش روابط بویژه روابط تجاری میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.

