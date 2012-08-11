  1. دين، حوزه، انديشه
۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

"تحلیل محتوای عمقی" منتشر شد

"تحلیل محتوای عمقی" منتشر شد

کتاب «تحلیل محتوای عمقی» شیوه تحت تاثیر پارادایم جنبش تلفیقی پژوهش که در آن توأماً از شیوه‌های کمّی و کیفی برای تحلیل‌محتوا و متن مورد بررسی استفاده می‌شود، اثر دکتر امیرعبدالرضا سپنجی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روش تحلیل‌محتوای عمقی که به منظور تحلیل محتوای متن، صوت یا تصویر به کار می‌رود با تلفیق شیوه‌های کمی و کیفی در تحلیل محتوا تلاش می‌کند به درکی عمیق و همه جانبه از متن مورد مطالعه برسد.

این شیوه تحت تاثیر پارادایم جنبش تلفیقی پژوهش است که در آن توأماً از شیوه‌های کمّی و کیفی برای تحلیل‌ محتوا و متن مورد بررسی استفاده می‌شود. تحلیل ‌محتوای عمقی، تلفیقی برخواسته از الزامات موضوع و پرسش‌های پژوهش است. در این شیوه، مفاهیم آشکار و الگوی تفاوت‌ها، همین‌طور مفاهیم پنهان موجود در متن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این کتاب در 22 صفحه و قیمت 6000 ریال از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر و روانه بازار شده است.

 
کد مطلب 1670457

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