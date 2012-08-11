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۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷

وفایی:

ماهانه چهار هزار تن سبوس با نرخ مصوب در گلستان توزیع می شود

ماهانه چهار هزار تن سبوس با نرخ مصوب در گلستان توزیع می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری گلستان گفت : بر اساس تصمیمات کمیته تنظیم بازار استان ماهانه چهار هزار تن سبوس با قیمت مصوب 2500 ریال بین دامداران استان توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله وفایی پیش از ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان افزود: به منظور حمایت از تولید کنندگان فراورده های دامی و جلوگیری از افزایش نهاده های دامی به ویژه قیمت علوفه مقرر شد این میزان سبوس استحصالی از کارخانجات آرد استان از طریق اتحادیه دامداران استان بین دامداران  توزیع گردد.    

وی افزود: بطور معمول سبوس استحصالی کارخانجات آرد استان به میزان 15 درصد از گندم تحویلی به کارخانجات را شامل می شود که بین دامداران استان توزیع خواهد شد.

وی عنوان کرد: همچنین مقرر شد اتحادیه دامداران نسبت به تهیه آمار دقیق و کلی دامهای موجود در  استان ظرف یک ماه آینده اقدام و نتیجه را به شورای نظارت و کنترل استان  اعلام نماید .

وفایی گفت: جهت رصد وضعیت و قیمت مرغ در بازار، کارگروهی تشکیل و تمامی مراحل تولید و توزیع این فرآورده  بصورت هفتگی تحت کنترل و نظارت  این کارگروه  قرار گیرد.
کد مطلب 1670458

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