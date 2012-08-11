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۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۰۶

اخبار باشگاه پیکان/

پاداش ویژه برای پیروزی مقابل گهر/ پیکان 6 مصدوم برای بازی با نفت داد

پاداش ویژه برای پیروزی مقابل گهر/ پیکان 6 مصدوم برای بازی با نفت داد

مدیریت باشگاه پیکان تهران به دنبال پیروزی تیم فوتبال این باشگاه برابر گهر دورود برای کادرفنی و بازیکنان این تیم پاداش ویژه‌ای در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از نخستین پیروزی تیم فوتبال پیکان تهران در رقابت‌های لیگ برتر، مدیریت این باشگاه مبلغ 700 هزار تومان پاداش برای هر یک از اعضای کادرفنی و بازیکنان این تیم در نظر گرفت.

این پاداش که برای پیروزی 3 بر2 پیکان در دیدار هفته چهارم لیگ برتر برابر گهر دورود در نظر گرفته شده است، طی روزهای آینده به حساب اعضای تیم واریز می‌شود.

از سوی دیگر تمرینات تیم پیکان که پس از دیدار با گهر دورود تعطیل شده بود، از امشب آغاز شده و شاگردان ویسی فردا شب در دیداری تدارکاتی برابر تیم استقلال اهواز به میدان می‌روند.

همچنین طبق اعلام رضا رهقی سرپرست تیم فوتبال پیکان، علی فرهنگ، فریه‌را، علی سالارخانی، مصطفی عاقلی، علی کرم‌الله، رضا طاهری و بهرام دباغ به دلیل مصدومیت نمی‌توانند تیم فوتبال پیکان را در دیدار هفته پنجم برابر نفت تهران همراهی کنند.

کد مطلب 1670481

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